9월 3일부 기존 주 7회→주 11회 운항 10월부터 주 14회까지 확대

[헤럴드경제=서재근 기자] 에어부산이 이용객 편의를 높이기 위해 부산-다낭 노선에 항공편을 확대한다.

에어부산은 오는 9월 3일부터 9월 30일까지 부산-다낭 노선을 기존 주 7회에서 주 11회로 증편하고, 추석 황금연휴 기간을 앞둔 10월 1일 부터는 주 14회까지 항공편을 확대할 계획이라고 13일 밝혔다.

증편 운항 스케줄은 김해국제공항에서 오후 10시 5분에 출발해 현지 공항에 다음 날 오전 1시 15분 도착, 귀국 편은 현지 공항에서 오전 2시 15분에 출발해 같은 날 오전 7시 55분 김해국제공항에 도착하는 일정이다.

에어부산은 2015년 4월 국내 항공사 최초로 부산-다낭 노선에 정기편을 취항해 올해 노선 취항 10주년을 맞았다. 그간 안정적인 노선 운영을 이어오며 지난 5월 누적 탑승객 100만 명을 돌파했다.

에어부산 관계자는 “부산-다낭 노선은 꾸준한 인기 노선으로 이번 공급 확대를 통해 고객들의 노선 이용과 여행 계획에 있어 더욱 안정적인 선택지를 제공할 수 있기를 기대한다“라고 말했다.