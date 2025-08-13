관세영향 제한적…근원 CPI는 3.1%↑ 연준 9월 금리인하 가능성 94%

[헤럴드경제=김영철 기자] 미 노동부는 7월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 2.7% 상승했다고 12일(현지시간) 밝혔다.

이는 지난 6월(2.7%)과 동일한 수준이다. 한 달 전과 비교해선 0.2% 상승했다.

변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 CPI는 전년 동월 대비 3.1%, 전월 대비 0.3% 각각 상승했다.

근원지수의 전년 대비 상승률은 6월(2.9%) 대비 올라 지난 2월 이후 5개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다.

이날 발표된 수치는 다우존스가 집계한 전문가 전망치에 대체로 부합했다. 대표지수의 전년 대비 상승률이 전망치를 0.1%포인트 밑돌았고, 그 외 수치는 전망에 부합했다.

경제 전문가들은 트럼프 행정부의 관세 정책이 인플레이션을 유발할 것이라고 그동안 우려해왔다.

관세 영향에 따른 가격 상승 압력으로 7월 들어서도 근원지수를 중심으로 인플레이션 반등세가 뚜렷하게 나타나는 모습이다.

앞선 6월 소비자물가 지표에서는 장난감, 의류 등 수입 비중이 높은 일부 품목의 가격이 상승한 바 있다.

연방준비제도(Fed·연준)가 9월 중 기준금리를 인하할 것이란 기대도 상승했다.

시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 금리선물 시장은 연준이 9월 통화정책 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인하할 확률을 이날 오전 94%로 반영했다. 전날보다 8%포인트 오른 수치다.