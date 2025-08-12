[헤럴드경제= 박영훈 기자] “6만3700원에 샀다” (카카오 정신아 대표)

카카오가 다시 살아나고 있다. 올 2분기 깜짝 실적 발표 이후 주가가 수직 상승 중이다.

3만원대를 전전하던 카카오는 새 정부의 경기 부양책과 인공지능(AI) 신사업에 대한 기대감으로 폭등하며, 지난 6월 7만원을 뚫었다. 불과 한 달 새 2배나 올랐다.

다시 하락하던 주가는 실적 발표 이후 상승세로 전환 다시 7만원을 넘보고 있다.

결국 카카오 정신아 대표가 주가 상승에 힘을 보탰다. 카카오는 12일 정 대표가 카카오 주식 827주를 주당 6만3700원에 장내 매수했으며 오는 13일에도 801주를 주당 6만4600원에 추가 매수할 예정이라고 공시했다. 총 취득 금액은 1억442만4500원이다.

신종환 최고재무책임자(CFO)도 12일 주식 395주를 주당 6만3900원에 장내 매수했으며 오는 13일 385주를 주당 6만4900원에 추가 매수할 예정이라고 공시했다. 총 취득 금액은 5022만7000원이다.

정신아 대표의 추가 매수 예정 가격은 12일 종가보다도 높다. 카카오는 12일 6만 3700원에 마감했다. 정신아 대표의 매수 소식에 “지금 사도 되냐?” 등 카카오를 놓고 투자자들 사이에 열띤 토론이 벌어지고 있다.

주주들 사이엔 “10만원도 시간 문제”라는 장밋빛 전망도 나왔다. 카카오 소액 주주는 200만명에 달한다. 삼성전자 다음으로 많다.

카카오 측은 하반기 실적 개선에 대한 자신감과 책임 경영 강화를 위해 정 대표에 이어 주식 매수를 진행했다고 설명했다.

카카오 열풍이 불던 지난 2021년. 너도나도 10배, 20만원까지 간다고 외쳤다. 실제 17만원대까지 순식간에 올랐다. 하지만 3만원대까지 폭락할 줄은 누구도 예상치 못했다.

증권가에서도 카카오에 대한 긍정적 평가가 잇따르고 있다. 카카오 주가가 ‘10만원’에 도달할 수 있을 것이란 전망까지 나왔다. 카카오의 목표주가가 10만원 선에 닿은 것은 지난 2022년 11월 이후 약 3년 만이다.

키움증권은 최근 보고서에서 카카오 목표가를 기존 7만원에서 10만원으로 42.9% 상향 조정, 인터넷 업종 최선호주로 꼽았다.

카카오는 올해 2분기 ‘깜짝 실적’을 기록했다. 매출과 영업이익 모두 분기 기준 역대 최대를 달성했다. 매출액이 전년 동기보다 1% 증가한 2조283억원, 영업이익은 39% 늘어난 1859억원으로 집계됐다. 이는 실적 하락을 예상했던 시장 전망을 뛰어넘는 수치다.