[헤럴드경제=최원혁 기자] 매년 10명이 넘는 사람이 벌 쏘임 사고로 심정지에 빠지는 것으로 나타났다. 특히 여름철에 사고가 가장 많이 발생해 각별한 주의가 요구된다.

12일 소방청에 따르면 2022∼2024년 최근 3년간 벌 쏘임 사고로 인한 심정지 환자는 38명이었다.

연도별로는 2022년과 2023년 각 11명, 2024년 16명이었다. 특히 심정지 환자 38명 중 29명이 여름철인 7∼9월에 집중됐다.

올해도 지난 10일까지 총 8명의 심정지 환자가 나왔으며 예년처럼 10명 이상의 벌 쏘임 심정지 환자가 나올 것으로 예상된다.

과거 3년간 벌 쏘임 심정지 환자는 모두 50대 이상이었으나 올해는 40대 남성에게서도 심정지가 발생했다.

이에 소방청은 나이와 상관없이 벌침 독에 알레르기가 있을 경우 심정지에 이를 수 있으니 각별한 주의가 필요하다고 전했다.

아울러 여름철 벌집 제거 출동도 늘어나 같은 기간 16만176건에서 24만7804건으로 약 54% 늘었고 벌 쏘임 환자 이송도 최근 3년새 7.5% 증가했다.

한편 꿀벌 침에 쏘이면 침이 피부에 박히기 때문에 신속히 제거한 후 상처 부위를 소독·냉찜질해야 한다. 반면 말벌 침에 쏘이게 되면 침은 박히지 않으나 독성이 강하기 때문에 곧바로 119에 신고해야 한다.