[헤럴드경제=나은정 기자] 제왕절개로 셋째 아이를 출산한 뒤 진통제 이부프로펜을 복용했다가 혼수상태에 빠진 20대 여성의 안타까운 사연이 전해졌다.

11일(현지시간) 영국 데일리메일에 다르면 미국 네브래스카에 사는 세 아이 엄마 알레시아 로저스(27)는 2020년 8월 셋째 아이를 낳고 통증 완화를 위해 이부프로펜을 복용했다가 온몸의 피부가 벗겨지는 등 생사의 기로에 서게 됐다.

로저스는 당시 하루 두 알씩 이부프로펜을 복용했다고 한다. 그는 평소에도 생리통 완화를 위해 수년간 이부프로펜을 복용하는 등 ‘필수 약’으로 믿어왔다. 하지만 약을 복용한 지 3주쯤 지나자 발열과 함께 삼킬 때 타는 듯한 통증을 느꼈고, 가슴 부위에는 발진이 생겼으며 눈도 붉게 충혈돼 부어올랐다.

그는 응급실을 찾았지만 단순히 결막염이라는 진단을 받고 집으로 돌아왔다. 그러나 다음 날 얼굴 전체가 심하게 부어 숨쉬기조차 힘들어졌고, 다시 병원을 찾았을 땐 성홍열이라는 진단을 받았다. 그러면서 의료진으로부터 오히려 이부프로펜을 계속 복용하라는 조언을 받기까지 했다.

이후 몇 시간 만에 증상이 악화돼, 얼굴과 눈, 가슴 부위에 타는 듯한 물집이 번졌고 피부가 벗겨지기 시작했다. 결국 병원에서는 최종적으로 ‘스티븐 존슨 증후군(SJS)’과 ‘독성표피괴사융해증(TEN)’이라는 진단을 받았고, 원인은 이부프로펜일 가능성이 높다고 전해졌다.

상태가 급격히 나빠진 로저스는 패혈증과 다발성 장기 부전이 발생했고, 21일간 혼수상태에 빠진 끝에 가까스로 깨어났다. 생존 확률이 10%에 불과했던 그는 이 과정에서 피부의 95%를 잃었으며, 5년이 지난 지금도 그는 장기 후유증에 시달리고 있다.

로저스는 혼수상태에서 깨어난 순간을 떠올리며 “의사들이 제 피부가 괴사해서 벗겨졌다고 했다. 마치 시트처럼 떨어져 나갔다더라”라며 “아이를 낳은 기억도 잊었고, 많은 기억이 사라졌다. 의사와 가족 모두 제가 살아난 건 기적이라고 말한다”고 전했다.

SJS는 면역 체계가 특정 약물 등에 과도하게 반응해 건강한 피부와 점막을 공격하는 희귀 질환으로, 눈꺼풀과 생식기까지 영향을 줄 수 있다. 초기에는 고열, 인후통, 관절통 등 감기와 유사한 증상으로 시작해 상반신에 붉거나 보랏빛 발진이 나타나 얼굴·팔·다리 등으로 퍼진다. 이후 피부에 물집이 생기고 터져서 통증이 심한 상처가 남으며, 점막 조직까지 손상시킨다.

로저스는 이전에 이부프로펜에 대한 부작용을 겪은 적이 없었다며 “이 질환은 예방책이 없고 한 번 발병하면 멈출 방법이 없다. 언제든 재발할 수 있다”면서 “사람들이 약을 두려워할 필요는 없지만 부작용 가능성에 대해 인지하고 있어야 한다”고 강조했다.