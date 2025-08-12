獨 만하임 국립극장 상임 연출가 요나 김 “심청은 내게 한여름에도 늘 추운 아이” ‘심청’은 일종의 경계넘기…다음은 ‘흥보가’

[헤럴드경제=고승희 기자] “희생하는 약자, ‘심청’의 옷을 입은 우리 모두의 이야기.” (요나 김)

연구 기간만 해도 1년이 넘는다. 요나 김 연출가는 ‘심청’의 대본을 쓰기 위해 무수히 많은 ‘심청가’ 판본을 탐구했다. 그는 “기존 판소리 ‘심청가’부터 설화, 어린이용 동화, 영어 번역본까지 구할 수 있는 모든 ‘심청’을 탐독했다”고 말했다.

작품의 근간이 된 것은 강산제와 동초제 판소리. 모든 대목은 ‘있는 그대로’ 썼지만, 대본은 완전히 새로운 ‘심청’이 됐다. 국립극장과 전주세계소리축제가 공동 제작, 요나 김이 대본과 연출을 맡은 판소리 시어터 ‘심청’(8월 13~14일 전주, 9월 3~6일 서울) 이야기다.

최근 국립극장에서 헤럴드경제와 만난 요나 김 연출가는 “텍스트는 그대로 썼지만, 문장과 문장, 문단과 문단의 배치를 뒤바꿔 컨텍스트(맥락)를 새롭게 만들었다”며 “구조의 변화를 통해 텍스트의 의미가 다르게 들리도록 했다”고 말했다. 일부 조사를 제외하고 토씨 하나도 바꾸지 않았다. 대목 대목 음악의 절절함과 감정을 유지하되, 그 대목을 낯선 환경들에 방치하자 새로운 맥락이 생겨난 것이다. 박제된 이야기를 동시대 관객 앞에 내놓기 위한 오페라 연출가의 ‘고전 다시쓰기’ 방식이다.

‘사회적 약자’ 심청과 ‘깨닫지 못한 자’ 심봉사…의심에서 시작한 재해석

요나 김 연출가의 시선으로 태어난 ‘심청’ 안엔 입체적 인물들로 득실거린다. 지극히 평면적인 데다 선악으로 양분되고, 특정 ‘가치의 상징’이 됐던 이들이 상상도 못 했던 새 옷을 입는다. 그는 “심청이라는 이야기가 가진 깊이와 너비를 탐구해 보고 싶었다”고 말했다.

“어떤 인물이 오면 전 그들을 액면가로 보지 않아요. 일단 의심을 하죠. 만약 연인이 등장해 사랑의 듀엣을 부른다면 ‘이들이 이 노래를 불러야 하는 이유가 뭘까’, ‘사랑하지 않기 때문은 아닐까’ 의심하는 거죠.”

의심은 질문을 낳고, 질문은 재해석의 열쇠가 된다. 그는 “의심의 시선으로 인물을 바라보면 주변 캐릭터가 달라지고, 그때부터 양자역학이 일어나 고전이 재해석된다”며 “그것이 연출가의 중요한 역할”이라고 했다. 그는 “고전을 의심 없이 받아들이면 같은 것의 반복밖에 되지 않는다”며 “의심을 통해 일어난 물리학적 파장으로 나만의 새로운 스토리를 만들어내는 과정을 거쳐야 한다”고 말했다.

이 과정에서 경계하는 것은 설득력 없는 파격이다. 그는 “파격을 위한 파격을 원치 않기에 이 작품을 통해서도 파격을 일으키겠다는 생각은 없다”며 “무턱대고 파격을 일으켜선 안된다”고 강조한다.

“멋대로 의심하고 해석해 캐릭터를 창조하는 것이 연출가의 존재 이유는 아니에요. 제가 정한 경계의 척도가 있어요. 내 존재와 생각으로 증명하지 못하는 것, 내가 모르는 것, 확신하지 못하는 것을 주장해선 안돼요.”

그의 ‘심청’은 자신의 목소리를 내지 못하고 억압당한 이 땅의 모든 ‘사회적 약자’의 얼굴이고, ‘심봉사’는 ‘이기심에 사로잡혀 딸을 사지로 몰아넣는 살해자’와 다름없다. 요나 김 연출가는 “전 세계 모든 문학 작품 속 주인공은 대부분 약자였고, 그중 가장 약한 사람은 동서고금을 막론하고 딸들이었다”며 “어느 집안에나 심봉사가 있고, 어느 사회에나 ‘공양미 삼백석’을 약속하는 인간들이 있다”고 했다.

“저에게 심청은 한여름에도 늘 고단하고 추운 아이예요. 예술을 하는 사람으로서 본능적으로 약자들에게 시선이 가더라고요. 지금 우리 시대의 약자는 여성을 넘어 남성일 수도 있고, 노동자일 수도 있어요. 권력이 없어 사회적 재난에서 가장 먼저 희생되는 모든 사람이 다 심청이에요.”

‘심청’ 속 모든 인물은 저마다의 욕망(뺑덕), 맹목적 믿음(심청), 자기연민(심봉사)에 사로잡힌 ‘눈먼 인간들’이다. 요나 김 연출가는 “이 안의 인물들은 무언가를 깨닫지 못했다는 의미에서 눈이 멀어있다”며 “눈을 떠 ‘본다’는 것은 일종의 메타포(metaphor)다. 해부학적으로 시력을 회복하는 것이 아니라 자신의 처지와 약점을 마주하고, 수치스럽고 어두운 내면을 발견하고, 세상의 끔찍함을 보는 것이다. 모든 인물이 저마다의 실수를 깨닫는 과정이 이야기에 담긴다”고 했다.

스릴러 못잖은 연출 만날 시간…“깔끔하게 잘린 생선회 같은 섬세함”

새롭게 태어난 ‘심청’은 판소리를 기반으로 한 전통극이지만 ‘창극’이라는 장르를 버리고 ‘판소리 시어터(극)’라고 이름 붙였다. 장르의 본질이 된 ‘소리’를 살리되, 기존의 ‘정형화된 창극’과는 차별화하기 위해서다.

“판소리는 모든 ‘뮤직 시어터(음악극)’의 원자핵이에요. 그걸 모조리 펼쳐 극으로 만들어보고 싶었어요. 그래서 캐릭터를 나눴죠. 그것을 우린 ‘창극’이라고 불러왔어요. 전 이 안에 다른 장치들을 사용해 제 식으로 해석하려고 해요. 단순히 스토리라인을 따라가는 것이 아니라 재배치, 재해석이라는 측면에서 ‘판소리 시어터’라고 붙였어요.”

장르와 규모는 다르지만, ‘심청’엔 작품을 진두지휘하는 연출가 요나 김의 색채가 짙게 묻어난다. 연출가가 세계를 인식하는 시각과 통찰은 고전이 품고 있는 기존 가치와 관습, 통념을 전복한다. 흑역사를 청산하듯 과거를 지워내고, 끈질기게 버티려 하는 ‘것’들의 퇴거를 명령한다.

‘니벨룽의 반지’, ‘탄호이저’ 등 요나 김 연출가와 바그너 오페라를 4개나 함께 한 다니엘라 키제베터 조연출은 “작품이 달라도 요나 김 연출가의 작품마다 공통적으로 이어지는 맥락이 있다”며 “차이점이라면 음악(소리, 노래)이다. 음악의 차이가 극의 연출과 미장센에 영향을 미친다”고 했다. 실제로 요나 김 연출가의 작품에선 음악의 흐름과 스토리를 담아내는 연출이 특징적으로 등장한다.

요나 김 연출가의 무대는 치밀하게 설계된 스릴러 영화를 보는 것처럼 촘촘하다. 그의 작품엔 의도 없이 배치된 장치가 없다. 하나의 모티브가 등장한 뒤, 그것이 반복과 변형을 거친다. 소위 무수히 많은 떡밥이 극 안에 던져지고, 극의 말미엔 속 시원한 ‘떡밥 회수’의 과정이 펼쳐지니 묘한 카타르시스가 있다. 거대한 퍼즐 맞추기 같기도 하고 숨바꼭질 같기도 하다. 무엇보다 그토록 지루한 오페라 무대가 졸릴 틈 없이 흘러간다.

라이브 영상을 담당하는 벤야민 뤼트케는 “요나 김 연출가의 무대엔 매우 많은 은유와 상징이 숨겨져 있지만, 그런데도 명징성이 있어 극의 후반부로 향하면 모든 의문이 풀리고 퍼즐이 맞춰진다”며 “무대 위에 등장하는 소도구, 가구, 의상, 조명, 음악 등 모든 부분이 불필요한 것 없이 모든 것이 유기적으로 엮여 들어간다”라고 했다. 오늘 연습에 빗자루 하나가 등장하면, 반드시 다음 장면 어딘가에서 ‘복선’이 된다는 것이다. 요나 김 연출가는 “재미가 모든 작업의 동력인데, 이렇게 작업을 해야 연출가로서 재미도 크다”며 “스릴이 있어야만 관객들을 붙잡아 둘 수 있다”고 강조한다.

뤼트케는 보통의 유럽 연출가와 요나 김 연출가 작품을 음식으로 비유하며 차별점을 설명했다. 그는 “유럽 연출가들의 작품은 끈끈한 소스가 왕창 들어간 음식이라면, 요나 김은 깨끗하게 잘려진 생선회처럼 섬세하다”며 “그 안엔 다채로운 맛이 숨겨져 있어 느껴지는 사람은 먹을 수 있지만 못 느끼고 지나갈 수도 있다”고 말했다. 하지만 굳이 ‘이스터 에그’(프로그래머가 소프트웨어에 숨겨둔 장난스러운 기능이나 메시지, 부활절 달걀에서 유래)를 발견하지 못했다 해도 전혀 문제가 되지 않는다. 100조각 퍼즐을 모두 맞췄을 때의 쾌감도 크지만, 추리하고 분석하지 않아도 직관적 감흥이 충분한 무대이기 때문이다.

10대 시절 오스트리아로 건너간 요나 김 연출가에게 ‘심청’의 작업은 여러모로 특별하다. 판소리와 처음 마주한 그는 요즘 “무의식 안에 있던 감각들이 깨어나는 듯한 느낌”이라고 했다. 물론 닿은 적 없던 세계인 만큼 두려움도 크다. 그는 “모르던 장르이기에 더 조심스럽다”고 말한다.

그는 “너무나 경험이 짧은 데다 외부인의 시선을 가지고 있어 ‘심청’은 내게 또 하나의 경계 넘기와 같다”고 했다. 이 작업을 계기로 새로운 꿈도 생겼다. 판소리 다섯 바탕을 연작 시리즈로 올리는 것이다. 그는 “‘심청’만큼 다른 이야기도 숨겨진 깊이와 너비가 상당해 재해석할 부분이 많았다”고 했다. 이미 듣도 보도 못한 캐릭터 재해석이 그의 안에서 생겨났다.

“바그너 오페라 4부작 링(반지) 시리즈를 올리고 난 뒤 제 안에서 ‘왜 난 한국 작품을 연출하지 않는가?’에 대한 질문이 생겨났어요. ‘심청’을 계기로 다섯 바탕을 극으로 만들어 일주일 내내 올리고 싶다고 생각하게 됐어요. 전 오래도록 국경뿐 아니라 장르와 언어의 경계 너머에 있었죠. 경계 밖에서 찾은 제3의 언어로 경계 안에서 다시 내가 하고 싶은 이야기를 해보고 싶어요. 흥보가가 제일 짧으니 그것부터 시작해야 할 것 같아요. (웃음)”