[헤럴드경제=김보영 기자] 중국에서 세계 최초의 ‘임신 로봇’을 개발 중이라는 소식에 전세계의 관심이모아지고 있다.

11일(현지시간) 시나 테크놀로지 등 현지 매체에 따르면 장치펑 로봇회사 CEO 겸 싱가포르 난양이공대 박사는 “1년 안에 프로토타입 출시를 목표로 인공 자궁을 탑재해 임신부터 출산까지 가능한 로봇을 개발하고 있다”며 “가격은 10만위안(약 1933만원) 미만으로 책정할 예정”이라고 밝혔다.

장 박사에 따르면 이 로봇은 인간과 유사한 자궁 환경을 로봇 내부에 설치해 임신에서 출산까지 인간의 경험을 그대로 재현하는 게 특징이다. 키 165cm의 생체 모방 로봇의 배에는 바이오 리액터 챔버가 내장되며 이 챔버의 온도는 37℃로 일정하게 유지된다.

로봇은 양수 순환, 영양분 공급을 시뮬레이션하며 미세 전류를 통해 태아와의 상호작용까지 가능하게 한다. 로봇의 복부는 태아 발달에 따라 점차 부풀어오르는 특수 소재로 제작돼 실제 사람과 유사한 방식으로 출산을 완료할 수 있다는 설명이다.

장 박사는 인터뷰에서 “아이를 갖는 것이 두려운 여성, 미혼 여성, 그리고 아이를 원하지만 결혼에 얽매이지 않고 싶은 여성들에게 좋은 선택지가 될 것”이라고 기대감을 드러냈다.

하지만 전문가들은 장 박사의 주장에 대해 회의적인 반응을 보이고 있다. 전 세계 최첨단 연구진들이 아직 동물실험 단계에 있는 상황에서 갑작스런 인체 적용 및 상용화 주장은 현실성이 떨어진다는 지적이다.

인공자궁 연구 현황을 보면 필라델피아 아동병원이 2017년 인간 태아와 생리적으로 유사한 양 태아로 28일간 실험에 성공했지만, 여전히 동물실험 단계에 머물러 있는 상황이다.

지난해 정저우대학교 의료진은 세계 최초의 에크모(ECMO, 체외막형 산소화 장치) 없는 인공 자궁을 개발해 출산 한 달 전의 암양의 태아를 90분 동안 생존시키기도 했으나 대리모 수준에는 도달하지 못했다.

특히 현재 인공자궁 연구들은 모두 미숙아 치료라는 의료적 목적에 집중돼 있다. 반면 장 박사가 출시 예정이라는 로봇은 일반인 대상 대리임신 로봇으로, 윤리적·법적 차원에서 완전히 다른 영역의 문제다.

장치펑은 윤리적 문제 해결을 위해 “상급 기관에 관련 건의를 제출했다”고 밝혔지만, 1년 내 관련 정책과 법률 도입은 비현실적이라는 평가가 나오고 있다.