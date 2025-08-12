9월 3일 개봉 ‘3학년 2학기’ 부산영화제·서울독립영화제 등 수상 사회생활 초입에 선 19살 청춘들의 이야기

[헤럴드경제=손미정 기자] 국내 영화제 10관왕을 석권한 영화 ‘3학년 2학기’가 오는 9월 개봉을 확정했다.

영화 ‘3학년 2학기’는 불안정한 미래와 일터에서 작은 희망을 품고 나아가는 열아홉 살 사회 초년생들의 ‘처음’을 따뜻한 시선으로 담은 성장 드라마다. 첫 장편 ‘휴가’를 비롯해 다수의 단편으로 우리 사회의 소외된 목소리에 귀를 기울여온 이란희 감독의 신작으로, 제29회 부산국제영화제 4관왕, 제50회 서울독립영화제 3관왕, 제13회 무주산골영화제 2관왕, 제27회 정동진독립영화제 땡그랑동전상 등 국내 유수 영화제에서 작품성을 인정받았다.

지난 제29회 부산국제영화제에서 올해의 배우상을 수상한 배우 유이하와 신예 양지운, 김성국, 김소완이 19살 청춘의 얼굴로 분한다. 제50회 서울독립영화제 독립스타상을 수상한 강진아가 섬세한 연기로 극에 진정성에 힘을 보탠다.

개봉 확정소식과 함께 메인 포스터와 예고편도 공개됐다. 메인 포스터는 교복을 입고 웃으며 사진을 찍고 있는 학생들의 모습과 대비되는 공장의 풍경이 이목을 끈다. 엔지니어링 회사의 현장실습생으로 일하는 이들의 이야기에 궁금증을 더한다. ‘불꽃튀는 세상 속으로 열아홉 청춘 로그인’이라는 카피는 사회 초년생들이 마주할 설렘과 두려움으로 가득한 여정을 상징적으로 보여준다.

메인 예고편은 공장에서 현장실습생으로 일하는 열아홉살 ‘창우’와 그 친구들의 첫 사회생활을 좀 더 가까이 들여다본다. 엔지니어링 회사에서 현장실습생으로 첫 사회생활을 시작한 ‘창우’. 그는 등교가 아닌 출근을 하며 마지막 3학년 2학기를 보내게 된다. 함께 실습생으로 들어온 ‘우재’가 돌연 그만두게 되고, 자신을 향한 사수들의 냉정한 평가, 그리고 곳곳에서 사고의 가능성이 존재하는 긴장감 속에서서 ‘창우’는 조금씩 성장해 간다. “저를 좋게 봐줄까요?”라는 ‘창우’의 대사는 모든 사회 초년생들의 마음을 대변하면서 공감을 불러일으킨다.

학교 너머 불꽃튀는 세상 속으로 첫걸음을 내딛는 열아홉 청춘들의 성장 드라마 ‘3학년 2학기’는 오는 9월 3일 전국 극장에서 개봉한다.