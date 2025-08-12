광진구, 9월 2일 광진구청 대강당에서 초·중학생 학부모 300명 대상 ‘고교학점제 및 고입 설명회’ 개최 ...공교육 입시 1타 강사 배영준 교사 초빙… 고교학점제 핵심·학교 선택 전략 안내

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 오는 9월 2일 오후 7시 광진구청 대강당에서 초·중학생 학부모 대상 ‘고교학점제 및 고입 설명회’를 개최한다.

2025년 고교학점제 전면 시행에 따라 마련된 이번 설명회에서는 제도의 핵심과 변화 사항을 이해하기 쉽게 설명하고, 일반고·특성화고 등 학교 유형별 선택 전략을 안내해 진학 준비를 돕고자 한다.

이에 맞춰 전문 강의와 질의응답 순으로 진행하며 학부모 눈높이에 맞춘 설명을 제공하고 궁금증을 해소하는 데 중점을 둔다.

강연은 공교육 입시 분야에서 1타 강사로 활동해 온 배영준 보성고등학교 교사가 맡는다. 서울·경기 교육청 등의 진로·진학 연수 강사와 연세대·한양대·홍익대 등 다수 대학의 자문위원을 역임하며 쌓아 온 실질적이고 유용한 정보들을 전할 예정이다.

설명회 모집 인원은 초·중학생 학부모 300명이며, 오는 8월 14부터 18일까지 광진구청 누리집에서 선착순으로 수강 신청할 수 있다. 자세한 사항은 교육지원과로 문의하면 된다.

아울러 구는 높은 진학 지원 수요에 맞춰 체계적인 시스템을 구축해 다양한 프로그램을 운영 중이다. 매주 목·금·토요일마다 ‘광진구 진학상담실’로 맞춤형 컨설팅을 제공, ‘온라인 대학생 1:1 멘토링’으로 상담 기회를 확대하는 등 공교육 기반 지원을 강화하고 있다.

김경호 광진구청장은 “급변하는 입시 환경 속에서 학부모들의 불안과 정보 공백을 줄이고, 고교학점제에 맞는 합리적 학교 선택과 학업 설계를 돕고자 고입 설명회를 준비했다”며 “광진구는 앞으로도 고입부터 대입까지 단계별 맞춤 정보를 체계적으로 제공해 합리적인 진학 준비를 뒷받침하겠다”고 말했다.