치킨 전문 프랜차이즈 멕시카나가 최근 새롭게 선보인 부위별 제품 3종이 출시 이후 소비자들로부터 연일 큰 호응을 이끌어내며 높은 판매량을 보이고 있어 화제다.

멕시카나치킨의 부위별 제품은 선택적 소비를 추구하는 최근 소비자 트렌드를 반영하여 개인 취향에 맞게 다양하게 제품을 선택하여 즐길 수 있도록 구성되었으며, 특히 부위 선택뿐만이 아닌 제품의 맛 또한 고객의 기호에 따라 구매할 수 있도록 선택지를 확대 운영함으로써 기존보다 폭 넓은 고객층의 관심과 구매가 이어지고 있다.

멕시카나치킨의 부위별 제품은 한마리 치킨 제품의 옵션 선택을 통하여 구매할 수 있으며, 기존 운영 중인 ‘뼈’, ‘순살’ 옵션에 ▲닭다리 ▲윙&봉 ▲콤보(닭다리 반/윙&봉 반) 3종이 추가되어 동일한 맛의 한마리 치킨 제품을 다섯 가지의 옵션으로 만나볼 수 있다. 멕시카나 치킨은 부위별 제품 옵션 운영을 통하여 소비 트렌드 변화에 민감한 고객들의 만족도를 한 층 높이고, 최근 치킨 시장의 구매 패턴과 트렌드에 부합하는 제품군 도입을 통하여 치킨 시장에서의 브랜드 경쟁력 우위를 선점할 수 있을 것으로 내다보고 있다.

멕시카나가 인기리에 판매 중인 부위별 옵션의 모든 제품은 신선육을 사용하여 조리 및 제공되어 기존의 한마리 치킨 제품에서 접해왔던 높은 품질과 맛은 그대로 유지하면서, 고객의 다양한 기호에 맞게 원하는 부위를 선택하여 구매할 수 있어 멕시카나치킨의 기존 고객은 물론 치킨을 선호하는 많은 고객들의 높은 관심과 구매가 이어질 것으로 예상되고 있다.

멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장은 “나날이 급변하는 소비자의 구매 패턴과 취향의 다양화 등의 어러 요소를 반영하여, 제품 선택의 폭 확대를 통하여 고객 분들께 다양한 경험의 제공과 함께 더욱 큰 만족을 선사해 드리고자 부위별 제품 옵션 3종을 기획 및 운영하게 되었다. 앞으로도 저희 멕시카나는 소비 시장의 트렌드와 고객의 니즈에 부합하는 제품 개발과 서비스 향상 등을 통하여 고객 분들께 언제나 최고의 만족으로 보답할 수 있도록 적극 노력해 나아가겠다. 멕시카나치킨의 부위별 제품 옵션 3종에 많은 고객분들의 관심과 성원 부탁드린다”라고 전했다.

한편, 멕시카나는 부위별 제품 출시 기념으로 멕시카나 앱을 통하여 제품 구매 시 할인 혜택을 제공하는 프로모션을 전개하고 있다. 프로모션은 오는 31일까지 진행되며, 자사앱 내 이벤트 페이지 등을 통하여 할인쿠폰을 다운로드한 후 부위별 제품 결제 시 적용하면 3,000원 저렴하게 구매가 가능하다.

프로모션에 대한 자세한 사항은 멕시카나 공식 홈페이지와 멕시카나치킨 앱에서 확인 가능하다.