부산참여연대, 성명내고 진상규명 및 책임자 처벌 촉구

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산 해운대 해수욕장에 관광객을 유치하기 위해 조성한 ‘민간프로모션존’이 파행 운영되고 있는 것에 대해 시민단체가 진상조사와 책임자 처벌 등을 촉구하고 나섰다.

부산참여연대는 12일 성명을 통해 “해운대 페스타 운영 파행과 관련해 진상규명과 책임자 처벌이 필요하다”며 “비예산 사업이라고 하지만 공공의 자산인 해운대 해변을 무료로 빌려주는 것인 만큼 민간사업자의 사업 계획을 꼼꼼히 따져 공공의 이익에 반하는지, 시민과 관광객들의 피해나 불편은 없는지 살펴야 하는데 그런 과정이 있었는지 의문”이라고 밝혔다.

참여연대는 또 “운영사업자 공고에서는 ‘전대’, 즉 빌린 땅을 다시 빌려주는 것을 금지하고 있지만 사업자가 푸드트럭 업체 10곳에 임대료를 받은 것으로 드러났다”며 “약속이행 등에 대해 해운대구가 관리·감독을 해야 했지만 이를 방기했다”고 강조했다.

그러면서 부산참여연대는 “해운대구 차원의 진상 조사와 함께 관련된 책임자를 문책하지 않는다면 수준 낮은 정책은 계속될 것”이라며 재발 방지 대책 등을 촉구하고 “해운대구가 민간사업자를 제대로 관리·감독했는지에 대해서도 조사해야 한다”고 지적했다.

해운대구는 지난해부터 백사장 일부 구간에 대해 민간이 사업 부담을 지고 관광객을 위한 프로그램을 운영하는 제도를 시행하고 있다.

올해는 약 200m 구간이 민간프로모션존으로 지정돼 민간업체가 ‘해운대 페스타’라는 이름으로 인기 TV 프로그램인 강철부대와 함께하는 체험존, 디제잉&워터파티 등을 내세워 7~8월 간 1000만 관광객을 맞이하겠다는 목표를 내세워 운영에 나섰다. 그러나 목표와 달리 흥행에 실패, 내부 입주업체와의 갈등 등으로 파행 운영되고 있다.