- 수출입 실적 조작을 통한 인위적 주가부양·부정상장·투자유치 및 법인자금 편취, 보조금 부당 수령 등 자본시장 교란행위 엄단

[헤럴드경제= 이권형기자] 관세청은 자본시장에서 부당 이익을 목적으로 하는 수출입 실적 조작행위에 대한 특별단속을 실시한다고 12일 밝혔다.

이번 특별단속은 수출입 실적 조작 등 무역경제범죄로 인한 피해가 자본시장을 포함한 국가 경제 전반으로 확산하는 것을 차단하고, 선량한 투자자를 보호키 위함이다.

기업의 영업 실적은 외부공시 등을 통해 대외적으로 해당 기업의 경쟁력과 수익성을 알려주는 지표로, 그 기반이 되는 무역 활동이 적법해야만 시장의 투명성과 신뢰가 유지될 수 있다.

기업의 무역활동이 허위로 이루어지거나 인위적으로 조작된 가격으로 이루어지는 경우 기업가치에 대한 대외적인 평가가 왜곡돼 선량한 투자자의 그릇된 판단으로 이어질 위험이 있기 때문이다.

또한 기업의 성장성이 오인돼 국가보조금이나 무역금융 등 필요한 기업에 적정 투입돼야 할 공적·사적 자금이 자격 없는 기업에 부당하게 지급될 수 있다. 이는 국가재정 누수는 물론, 전반적인 국가 경쟁력 저하를 초래할 우려가 있다.

수출입 실적 조작을 통한 자본시장 교란의 대표적인 사례로는 최근 관세청 부산본부세관이 수사해 지난 7월 송치(구속 1명, 불구속 3명)한 A 기업의 뺑뺑이 무역 사건을 들 수 있다.

A 기업은 상품성이 없는 친환경 전지 부품을 3년간 반복적으로(6회) 홍콩으로 수출입하면서, 가격을 고가로 조작해 70여억 원의 매출이 발생한 것처럼 위장했다.

수출한 물품은 지인 명의의 위장업체를 통해 수입해 다시 수출에 활용했으며 이때 수입대금으로 지급했던 자금을 회수하며 수출대금을 영수한 것처럼 꾸몄다.

A 기업은 허위로 만든 수출(매출)실적을 악용해 평가기관에 매출자료를 제공, 마치 친환경 전지 부품을 성공적으로 상용화해 수출하고 있는 것처럼 속여 코스닥 기술특례상장을 시도한 정황을 확인했다.

나아가 친환경 전지 관련 국가지원 사업에 참여해 국가보조금 약 10억 원(3억 수령, 7억 예정)을 수령하고 시중은행으로부터 무역금융대출 11억 원을 편취한 사실도 드러났다.

관세청은 이러한 피해가 재발하지 않도록 이번 특별단속에서 ▷수출입실적 조작, ▷사익편취, ▷공공재정 편취를 집중적으로 단속한다.

앞으로 관세청은 수출입실적 조작과 같은 불법행위를 엄단하기 위해 수출입 및 외환거래 실적 등에 대한 정보분석을 전담하는 ‘무역악용 자본시장 교란 대응 TF를 구성’하고 자본시장에서 부당이익을 노리고 매출 허위공시 등을 위해 수출입실적을 조작하는 업체들을 선별해 법률 위반 여부를 집중적으로 살필 계획이다.

다만, 정당한 무역으로 사업을 영위하는 수출입 기업들의 활동을 위축시키지 않도록 정밀한 정보분석을 통해 명백하게 혐의가 확인된 경우에만 수사에 착수하고, 범죄 성립이 불분명한 경우에는 신속히 사건을 종결하도록 하는 내부 모니터링도 강화할 방침이다.

이명구 관세청장은 “수출입실적 조작을 통한 자본시장 교란행위는 선량한 투자자들에게 직접적인 피해를 입히는 범죄행위이고, 더 나아가 국내 자본시장의 대내외 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있다”며 “건전한 자본시장 생태계가 조성되도록 총력을 다할 계획”이라고 강조했다.