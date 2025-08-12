[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산항만공사는 12일 AI와 자율비행 드론 등 디지털 신기술을 활용해 정밀하고 신속한 시설물 안전점검을 실시하고 있다고 밝혔다.

공사는 현재 시설물안전법에 따라 2025년도 항만시설물 정밀안전점검을 진행하고 있다. 점검대상 중 준공 후 30년 이상이 경과된 노후 시설물 수가 급격하게 증가함에 따라 보다 정밀한 점검을 통해 구조적 위험 요소를 사전에 찾아내고 빠른 조치로 안전을 확보하는 것이 필수적이다.

이에 부산항만공사는 디지털 신기술인 자율비행 드론과 인공지능(AI) 기술을 융합한 시설물 점검방식 도입을 통해 전통적인 인력점검 방식의 빈틈을 보완하고 점검의 정밀도와 효율성을 높였다.

이번 점검에서는 열화상 카메라를 탑재한 자율비행 드론을 활용해 사람이 접근하기 힘든 건축물 외벽 전반에 대한 고해상도 사진 촬영 및 열 손실 등 이상 징후를 포착했다.

또 확인된 결과물은 AI기술로 1차 분석하고 인력 점검 자료와의 교차검증을 거쳐 더 정밀한 점검결과를 도출했다. 이 과정에서 부산항을 디지털로 구현한 디지털트윈 기술이 활용되기도 했다.