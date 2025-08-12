KB손해보험은 돌봄이 필요한 어르신에게 건강한 음식을 제공하고 지역 소상공인과 협력을 통해 상생의 가치를 실현하는 ‘소상공인과 상생하는 어르신 한 달 한 상’ 사업을 새롭게 추진한다고 12일 밝혔다.

KB손보는 지난 11일 말복을 맞아 경기 의정부시에 있는 아일랜드캐슬에서 어르신들이 함께 식사하며 정서적인 교류를 나누는 오프라인 행사(사진)를 개최했다.

박성준 기자