로드리게스, 자신의 인스타그램에 약혼 다이아 반지 사진 게시

[헤럴드경제=채상우 기자] 세계적인 축구 스타 크리스티아누 호날두가 오랫동안 교제한 여자친구에게 드디어 청혼했다고 미국 NBC방송 등이 11일(현지시간) 보도했다.

호날두의 여자친구인 헤오르히나 로드리게스는 이날 자신의 인스타그램에 자신의 왼쪽 네 번째 손가락에 거대한 크기의 다이아몬드 반지를 끼고 있는 사진을 올렸다.

로드리게스는 이 사진과 함께 스페인어로 “네. 그럴게요. 이번 생에서도, 모든 생에서도”라고 글을 올리며 호날두의 청혼을 승낙했음을 암시했다.

호날두와 로드리게스는 지난 2016년 스페인 마드리드에 있는 명품 구찌 매장에서 처음 만났다. 당시 로드리게스는 구찌 매장에서 일하고 있었다.

두 사람은 바로 교제를 시작했고 다음 해인 2017년 열애 사실을 공개했다.

호날두는 현재 5명의 자녀를 뒀으며 로드리게스는 자신이 낳은 딸 2명을 포함해 호날두의 자녀들을 모두 돌보고 있다.

호날두는 지난 2010년 대리모를 통해 첫째 아들 호날두 주니어를 얻었고, 지난 6월 또 다른 대리모에게서 쌍둥이 에바(딸)와 마태오(아들)를 얻었다.

넷째 아이인 알라나와 막내 벨라는 로드리게스가 각각 지난 2017년, 2022년 출산했다. 벨라와 함께 태어난 아들 앙헬은 불행히 출생 직후 숨졌다.

40세의 호날두는 A매치 최다 출전 1위, A매치 득점(138골) 최다 기록 보유자로 레알 마드리드, 맨체스터 유나이티드, 유벤투스 등 유럽 프로축구 명문 구단에서 활약했다.

현재 사우디아라비아 프로축구 알나스르에서 뛰고 있으며 지난달 알나르스와의 계약을 2년 연장했다.