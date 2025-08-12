아우디 최저 공기저항계수(0.21Cd) 달성 1회 충전 주행거리 469㎞ 총 4가지 트림으로 출시 판매가격 9459만~1억1624만원

[헤럴드경제=서재근 기자] 아우디 코리아가 프리미엄 순수전기 세단 ‘더 뉴 아우디 A6 e-트론’을 국내 공식 출시했다고 12일 밝혔다.

‘더 뉴 아우디 A6 e-트론’은 프리미엄 세그먼트 전기차 전용 PPE(프리미엄 플랫폼 일렉트릭) 플랫폼을 적용한 첫 번째 세단 모델이다.

고효율 배터리 기술을 적용해 동급 대비최대 수준인 270㎾의 최대 충전출력으로 10~80% 충전 시 약 21분 만에 충전이 가능하며, 11㎾의 완속 충전이 가능하다.

후륜구동 모델인 ‘더 뉴 아우디 A6 e-트론 퍼포먼스’는 100㎾h의 배터리를 탑재해 최대출력 270㎾를 발휘하며 최고속도는 210㎞/h(안전제한속도), 정지 상태에서 100㎞/h까지 가속하는 시간은 5.4초가 소요된다. 1회 충전 시 주행 거리는 복합기준 469㎞이며, 공인 표준 전비는 복합 기준 4.5㎞/㎾다.

사륜구동 콰트로 기술을 적용한 고성능 모델인 ‘더 뉴 아우디 S6 e-트론’은 최대 370㎾의 합산출력을 발휘하여 정지 상태에서 100㎞/h까지 가속하는 시간은 4.1초가 소요된다. 1회 충전 시 주행 거리는 복합기준 440㎞이며 공인 표준 전비는 복합기준 4.2㎞/㎾h다.

이 외에도 ‘더 뉴 아우디 A6 e-트론 퍼포먼스’ 모델에는 어댑티브 에어 서스펜션이, ‘더 뉴 S6 e-트론’에는 어댑티브 S 에어 서스펜션을 탑재해 노면 상태에 따라 주행 모드를 조절하여 보다 안정적인 주행이 가능하다. 특히, ‘더 뉴 아우디 A6 e-트론 퍼포먼스’ 공기역학적 설계를 통해 아우디 역사상 최저인 0.21Cd의 공기저항계수를 실현했다.

각 트림에 따라 차별화된 조명기술은 외관 디자인뿐만 아니라 기능성과 안전성까지 제공한다. 어드밴스드 트림에는 LED 헤드라이트와 후방 다이내믹 턴 시그널이 포함된 LED테일라이트를, S-라인 트림부터는 전·후방 다이내믹 턴 시그널이 포함된 매트릭스 LED헤드라이트와 주행 상황에 따라 선택 가능한 라이트 시그니처를 장착했다.

최상위 모델인 ‘더 뉴 아우디 S6 e-트론’에는 디지털 OLED 테일라이트와 전후방 각각 8가지 라이트 시그니처를 탑재해 아우디 첨단 조명 기술을 집약적으로 보여준다.

아울러 전 모델에 투명도 조절이 가능한 스위처블 파노라믹 루프가 기본 적용된다.

실내에는 11.9인치 버츄얼 콕핏 플러스와 14.5인치 MMI 터치 센터 디스플레이를 탑재해 직관적이고 효율적인 조작이 가능하며, S-라인부터 조수석 전용 10.9인치 디스플레이를 제공해 조수석 승객에게도 편리하고 폭 넓은 디지털 경험을 제공한다.

S-라인 트림부터 속도, 교통표지판, 내비게이션을 증강현실로 표현해주는 AR 헤드업 디스플레이를 장착해 보다 직관적이고 안전한 주행을 지원하며, 뱅앤올룹슨 3D 프리미엄 사운드 시스템이 탑재된다. S-라인 블랙 에디션부터는 한층 향상된 뱅앤올룹슨 3D 프리미엄 사운드 시스템과 함께 헤드레스트 스피커가 추가된다.

‘더 뉴 아우디 A6 e-트론’은 ▷더 뉴 아우디 A6 e-트론 퍼포먼스 어드밴스드 ▷더 뉴 아우디 A6 e-트론 퍼포먼스 S-라인 ▷더 뉴 아우디 A6 e-트론 퍼포먼스 S-라인 블랙 에디션 ▷더 뉴 아우디 S6 e-트론 총 4가지 트림으로 구성된다.

가격은 각각 ‘더 뉴 아우디 A6 e-트론 퍼포먼스 어드밴스드’는 9459만원(이하 (부가세 포함, 개별소비세 3.5% 기준), ‘더 뉴 아우디 A6 e-트론 퍼포먼스 S-라인’은 1억210만원, ‘더 뉴 아우디 A6 e-트론 퍼포먼스 S-라인 블랙 에디션’은 1억586만원, ‘더 뉴 아우디 S6 e-트론’은 1억1624만원이다.