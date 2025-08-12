내수 부진으로 매출·영업이익 모두 감소 해외선 성장…“K-푸드 영토 확장 박차”

[헤럴드경제=신현주 기자] CJ제일제당은 CJ대한통운을 제외한 2분기 매출이 4조224억원, 영업이익이 2351억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 0.2%, 11.3% 감소한 수치다.

자회사 CJ대한통운을 포함한 연결 기준 매출 역시 7조2372억원, 영업이익은 265억원으로 전년 동기 대비 소폭 줄었다.

식품사업부문 매출과 영업이익은 각각 2조6873억원, 901억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 1%, 34% 줄었다. CJ제일제당은 “내수 소비 부진에 따른 국내 식품 사업 매출이 감소했지만, 온라인 가공식품 매출이 전년 동기 대비 24% 신장하며 선방했다”고 전했다.

해외 식품 매출은 1조3688억원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 3% 신장했다. 미국, 유럽, 오세아니아, 일본 등 주요 국가 대형 유통 채널에 비비고가 입점하는 등 ‘K-푸드 글로벌 영토’를 확장한 결과다. 해외 매출 1위인 북미에선 1조1120억원의 매출을 기록했다. 냉동밥(+19%), 치킨(+12%), 롤(+18%), 피자(+6%) 등의 매출이 모두 올랐다.

일본에서는 과일 발효초 ‘미초’와 만두의 판매가 크게 늘며 전년 동기 대비 37%의 매출 성장을 이뤘다. CJ제일제당은 이온, 코스트코, 아마존, 라쿠텐에 이어 최근에는 돈키호테 전국 매장에 비비고 브랜드 전용매대를 확보했다. 치바현에 신규 생산기지를 건설하는 등 현지 사업 대형화에도 속도를 내고 있다.

유럽 지역에서도 성장세를 보이고 있다. 지난 1분기 프랑스 르클레흐(E.Leclerc), 카르푸(Carrefour)에 이어 영국 대형 유통 채널인 모리슨(Morrisons)에 비비고 제품이 입점하며 매출이 25% 증가했다.

바이오사업부문은 매출 1조798억원, 영업이익 1024억원이다. 전년 동기 대비 각각 2%, 8% 신장했다. 지난해 트립토판, 스페셜티 아미노산 등 고부가가치 품목의 높은 기저 부담에도, 라이신 판가 상승과 농축대두단백(SPC) 판매를 확대해 한 자릿수 성장을 이뤘다. 스페셜티 제품 중 하나인 사료용 히스티딘은 연어 사료 시장의 지속적인 수요 증가에 맞춘 생산 및 글로벌 점유율 확대로 88% 성장률을 보였다.

피드&케어(Feed&Care) 부문 매출과 영업이익은 각각 5553억원, 426억원으로 집계됐다. 사료 판가 하락 등으로 매출은 전년 동기 대비 3% 줄었으나, 베트남 축산 사업의 실적 호조로 영업이익은 25% 개선됐다.

CJ제일제당은 하반기에도 일본 생산기지 구축과 글로벌전략제품(GSP)의 대형화 등을 통해 K-푸드 글로벌 영토 확장에 속도를 낸다. 국내 식품사업은 디지털 전환을 가속화하고 건강·편의 등 소비 트렌드를 반영한 제품을 계속 출시해 매출을 늘린다는 방침이다.

바이오사업부문은 글로벌 전역에 구축된 10개 생산 거점과 원가 경쟁력을 통해 성장을 이어간다. 알지닌, 히스티딘, 발린, 테이스트엔리치 등 스페셜티 제품의 포트폴리오 다각화에도 집중한다. 특히 라이신의 경우 중국산 제품에 대한 유럽연합과 미국의 관세 부과로 우호적인 사업 환경이 계속될 것으로 전망된다.

CJ제일제당 관계자는 “최초∙최고∙차별화의 온리원(OnlyOne) 정신으로 구조적 경쟁력을 강화하는 한편, 혁신 성장과 미래 성장 동력 확보를 통해 글로벌 리딩 기업 도약을 가속할 것”이라고 말했다.