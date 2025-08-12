한화, 12일에도 설명자료 발표 “과세 1000억 추징 중 96%가 DL 관련” “현조건 지속시 추가과세 불보듯”

[헤럴드경제=서경원 기자] 석유화학 업황 악화로 부도 위기를 맞은 여천NCC(나프타분해시설)의 자금 지원 길이 열리게 됐지만 공동 대주주인 한화와 DL 사이의 공방전이 지속되면서 양사의 갈등이 격화되고 있다. 양사가 이번 사태 책임을 두고 서로를 겨냥하며 연일 날 선 비판을 제기하면서 첨예한 대치 상태를 이어가고 있다.

한화그룹은 12일 ‘여천NCC 세무조사 결과 및 원료공급에 대한 추가 설명자료’를 내고 “DL은 시장원칙과 법을 위반하고서라도 자신들에게 유리한 조건을 관철시키겠다는 의도로 부도 위기에 놓인 여천NCC에 대한 즉각적인 자금지원을 거부하면서 여천NCC를 벼랑 끝으로 몰고 있다”며 “원료공급계약 협상에서 자신들의 의사가 관철되지 않자 불합리한 주장을 하면서 객관적인 사실관계마저 왜곡하고 있다”고 말했다.

그러면서 “불공정한 거래조건으로 여천NCC에 대해 1000억원 상당의 과세 처분을 받았다”며 “그중 DL측 거래 관련 조건의 불공정성으로 인한 처분이 96%에 달한다”고 밝혔다.

한화에 따르면 여천NCC는 올해 초 국세청 세무조사에서 DL케미칼에 판매하는 에틸렌, C4R1, 이소부탄 등의 제품에 대한 저가공급으로 법인세 등 추징액 1006억원을 부과받았다. 국세청은 이 거래가 시장가보다 낮은 가격에 이뤄진 것이고, 이를 통해 DL케미칼이 부당 이득을 취한 것이라 판단해 추징에 들어갔다는 것이다. 이에 전체 1006억원 중 DL 관련 추징액이 962억원이고, 나머지 4%인 44억원만 한화솔루션과의 거래에서 발생된 부분이라는 게 한화 주장이다.

한화는 “한화는 시장원칙에 따라, 객관적이고 공정한 조건으로 원료공급계약을 체결하여야 한다는 입장”이라며 “향후 불공정한 거래조건으로 인한 부당한 이득을 방지해 과세처분, 불공정거래 조사 등으로 인한 법위반 리스크를 해소해야 한다는 원칙을 고수하고 있고, 국세청이 한화에 대해 과세처분한 결과를 수용해 한화에 대한 계약 조건도 공정하게 시정하고자 한다”고 강조했다.

그러면서 “DL 주장대로 불공정거래 조건을 이어갈 경우 여천NCC는 국세청으로부터 또 다시 과세 처분 등을 당해 거액의 손실이 초래될 수밖에 없다”며 “한화는 시장원칙에 따라 거래조건을 정하고, 거래조건의 적정성에 대하여 외부 전문가의 객관적인 검증을 받을 용의 있다”고 말했다.

이어 한화는 “DL이 여천NCC를 지원하겠다는 명확한 의사 표명 없이 내용이나 용처가 불분명한 유상증자 사실을 공개하며 합작사인 한화솔루션을 근거 없이 일방적으로 매도하는 입장을 언론에 공개적으로 표명한 것에 대해 유감”이라며 “DL은 지금이라도 시장원칙과 법에 따라 공정하고 객관적인 조건에 의한 원료공급계약 협상을 신속히 마무리해 줄 것을 요청한다”고 강조했다.

이에 DL그룹 관계자는 이날 “여천 NCC로부터의 거래가격은 DL케미칼이나 한화솔루션과 차이가 없다”며 “사실관계에 대해 보다 정확한 확인이 필요하다”고 말했다.

또 DL케미칼은 지난 11일 긴급 이사회를 열어 2000억원 유상증자 안건을 통과시킨 뒤에도 “대주주로서 책임경영을 실천하고, 여천NCC의 제대로 된 정상화와 경쟁력 확보를 위해 최선을 다할 계획”이라며 “DL케미칼은 한화와 공동으로 운영하는 TFT를 통해 여천NCC의 경영 상황을 꼼꼼히 분석한 뒤 실질적인 경쟁력 강화 방안과 제대로 된 자생력 확보 방안을 도출해 실행해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

그러면서 에틸렌 가격과 관련해 한화를 겨냥, “DL은 여천NCC 원료가 갱신계약에 최소 변동비 부분이 확보되는 방향으로 협상하고 있지만 한화는 여천NCC가 손해볼 수 밖에 없는 가격만을 고수하는 등 자사에게 유리한 조건만 고집했다”고 주장했다.

이에 대해 한화는 “DL은 25년 동안 여천NCC를 통해 2조2000억원 배당금을 챙기고도 1500억원 지원을 거부하다 부도 위기를 일으켰다”며 “한화는 국세청 과세와 석유화학 시장 상황을 반영해 새로운 시가 계약 체결을 주장하고 있으나 DL이 이를 반대해 원부원료공급계약이 체결되지 않고 있다”고 반박한 바 있다.