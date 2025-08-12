“趙, 당내 동료 ‘내란 동조 세력’ 낙인”

[헤럴드경제=김진 기자] 김문수 국민의힘 당대표 후보는 12일 경쟁주자인 조경태 후보를 향해 “트로이 목마가 아니라면 이런 행동을 어떻게 설명할 수 있겠나”라며 “하루 빨리 정치적 결단을 내려 자신이 진짜 가고 싶은 길을 가시길 바란다”고 말했다.

김 후보는 이날 오전 긴급 입장문을 내고 “지금 진행되는 3대 특검은 이재명 정권이 일방적으로 강행·임명한, 철저히 편향된 정치적 목적의 특검”이라며 이같이 말했다.

김 후보는 “(특검은) 증거와 절차가 아니라, 여론몰이와 정적 제거를 목표로 하는 정치쇼로 보인다”며 “결국 야당을 뿌리째 제거하고, 일당 독재 체제를 완성하려는 것 아닌가”라고 했다. 또 “이재명 정권은 국민의 반대에도 불구하고, 조국·정경심 부부를 ‘꽃가마’에 태워 석방했다”며 “그리고는 특검을 앞세워 윤석열 전 대통령에 이어 김건희 여사까지 동시에 구속하겠다고 한다”꼬 했다.

김 후보는 “이런 상황에서 조경태 후보는 편향된 특검에 동조하며 우리 당을 ‘내란 정당’으로 매도하고, 당내 동료까지 ‘내란 동조 세력’으로 낙인찍었다”며 “정작 이재명 대통령 재판의 지속 여부에는 답변조차 회피했다”고 했다. 그러면서 “국민을 위해 싸우지 않는 사람, 이재명 정권의 폭주에 부역하는 사람은 우리 당에 함께 있을 수 없다”고 했다.

이어 “저를 대통령 후보로 배출한 국민과 당원을 위해, 당대표가 되어 기강과 질서를 바로 세우겠습니다. 무너진 정치의 균형을 되살리고, 자유 대한민국 가치를 지켜내겠습니다.

한편 6선 의원인 조 후보는 12·3 비상계엄의 위헌·불법성을 주장하며 계엄 해제 표결에 참여했던 국민의힘 의원 18명 중 한 명이다. 조 후보는 전날 참고인 신분으로 내란특검 조사에 출석한 자리에서 기자들을 만나 “당내에 내란동조 세력이 존재하고 있다”고 한 바 있다.