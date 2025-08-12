하반기 기재 도입 따른 인력 확충 첫 부산 거점 채용 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] 이스타항공이 신입 객실승무원 공개 채용을 실시한다고 12일 밝혔다.

이번 채용에서는 부산 노선 및 항공기 운항편 증가에 따라 부산 거점 객실승무원도 처음으로 모집한다. 서류 접수 시 희망 근무지를 서울과 부산 중 선택할 수 있다.

전형은 ▷서류 평가 ▷상황 대처 면접 ▷체력 시험 ▷임원 면접 ▷채용 검진 순이다. 상황 대처 면접에서는 ‘롤플레잉’을 통해 유연적 사고 역량을 보며, 체력 시험에서는 오래 달리기, 배근력 측정, 데시벨 측정 등을 통해 기내 비상 상황에서 필요한 기초 체력을 평가한다.

간호학과 전공자 및 관련 자격증 보유자와 직업 군인 경력 보유자 등은 가점을 받을 수 있고, 일본어와 중국어, 러시아어 등 외국어 능력 우수자도 우대한다.

모집 인원은 두 자릿수 규모며, 최종 합격한 객실승무원은 10월에 인턴승무원으로 입사 후, 훈련 과정을 거쳐 서울과 부산 중 지원 시 선택했던 지역에 배치된다.

서류는 오는 17일까지 이스타항공 채용 사이트에서 접수할 수 있으며, 지원 자격 등 자세한 내용도 해당 사이트에서 확인 가능하다.

이스타항공 관계자는 “부산 노선 확대에 따라 효율적으로 인력을 운영하기 위해 서울과 부산 거점에서 각각 객실승무원을 모집한다”며 “객실 안전 요원으로서의 역할을 충실히 수행할 수 있는 인재를 선발할 것”이라 말했다.