하반기 미국 시장도 진출…서구권 시장 노린다

[헤럴드경제=신현주 기자] 테크니컬 애슬레저 브랜드 안다르가 올해 상반기 역대 최대 매출을 달성했다고 12일 밝혔다.

안다르의 올해 상반기 잠정 매출은 1358억원으로 집계됐다. 2분기 잠정 매출은 891억원, 영업이익은 133억원이었다. 전년 동기 대비 각각 33%, 27% 증가했다.

안다르는 독자 개발 원단을 기반으로 한 제품 경쟁력이 국내외에서 인정받았다고 분석했다. 실제 안다르의 자체 R&D 조직 ‘안다르 AI랩’에서 자체 개발한 원단을 적용한 제품은 전체 매출의 90% 이상을 차지했다.

해외 시장에서도 성장을 이어갔다. 안다르는 현재 일본과 싱가포르, 호주 등 고소득 국가를 중심으로 진출해 있다. 실제 지난 6월 한 달간 일본 온라인 스토어 판매액은 20억원을 돌파했다. 같은 기간 싱가포르에서도 온·오프라인 판매액 12억원을 기록했다. 서구권에서 처음 진출한 호주 웨스트필드 시드니 매장은 지난 5월 개점 이후 6월 한 달 판매액 3억원을 넘겼다.

안다르는 싱가포르 대표 복합 쇼핑몰 ‘비보시티(VivoCity)’에 3번째 매장을 열 계획이다. 일본에도 오프라인 매장을 검토 중이다. 미국 시장에서도 3분기 중 론칭을 준비 중이다.

공성아 안다르 대표는 “꾸준한 제품 R&D투자와 카테고리 다각화로 안다르의 경쟁력을 강화하고, 고소득 국가 중심의 글로벌 시장 공략을 전략적으로 지속한 것이 최대 실적으로 나타났다”며 “K-애슬레저 1위 브랜드 명성에 걸맞도록 현재에 안주하지 않고, 진화된 제품을 선보이겠다”고 말했다.