[헤럴드경제=신동윤 기자] 빗썸이 SSG랜더스와 함께 유소년 야구단을 지원하는 팬 참여형 기부 캠페인 ‘빗썸 기부 챌린지 시즌2’를 진행한다고 12일 밝혔다.

빗썸은 지난 6월 SSG랜더스와 유소년 야구를 응원하는 기부 캠페인 ‘빗썸 기부 챌린지’를 진행한 바 있다. 당시 팬들의 열정적인 참여에 힘입어, 이번엔 팬들에게 더 많은 혜택을 제공하는 기부 챌린지 시즌2를 준비했다.

이번 기부 챌린지 역시 빗썸 계정을 보유한 이용자라면 누구나 참여할 수 있다. 시즌 최종전까지 SSG랜더스 앱 내 공지사항에 있는 쿠폰 코드를 확인하고, 해당 쿠폰을 빗썸 앱 고객센터 ‘이벤트 쿠폰’에 등록하면 된다.

빗썸 신규 가입 회원이라면 쿠폰 등록 시 유소년 야구 발전기금으로 1만원의 기부금이 자동 적립된다. 동시에 ▷빗썸 리워드 3만원 ▷NC다이노스전(8월 31일) ▷홈 최종전(9월 중) 관람권도 받을 수 있다.

이벤트 기간 내 거래액이 높을 수록 당첨확률이 올라간다. 기존 회원도 쿠폰 등록 시 기부금 1만원을 적립할 수 있다.

여기에 SSG랜더스가 60승·70승·80승을 거둔 경기마다 티켓과 유니폼 등을 추가로 받을 수 있는 ‘승리 이벤트’도 진행한다.

경기장으로 응원 가는 빗썸 회원들을 위한 혜택도 마련했다. 쿠폰 등록 회원 가운데, 거래금액 최상위 고객 4명을 추첨해 오는 31일 NC전과 9월 홈 최종전 경기를 ‘미니스카이박스’에서 관람할 수 있는 티켓을 제공한다. 미니스카이박스는 일반 관중석보다 프라이빗하고 쾌적한 관람 환경을 제공하는 소규모 고급 좌석 공간이다.

빗썸 기부 챌린지 참여를 위한 쿠폰 등록은 계정당 1회 가능하며, 혜택 수령을 위해서는 빗썸 회원가입 완료, 고객확인(KYC), KB국민은행 계좌 연결까지 마쳐야 한다. 지급된 빗썸리워드는 이벤트 종료 후 30일 이내 거래가 없을 경우 자동 소멸된다.

빗썸 기부 챌린지에 대한 보다 자세한 내용은 SSG랜더스 앱 내 공지사항 및 인스타그램에서 확인할 수 있다.

문선일 빗썸 서비스 총괄은 “기부도 하고, 혜택도 받고, SSG랜더스도 응원할 수 있는 1석 3조의 캠페인을 준비했다”며 “팬들의 참여가 야구 꿈나무들에게 힘이 될 수 있는 만큼, 적극적인 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

한편, 적립된 기부금은 인천사회복지공동모금회를 통해 인천 지역 유소년 야구단에 전달되어 야구공 등 훈련용품 지원에 사용될 예정이다.