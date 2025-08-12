[헤럴드경제=신현주 기자] 롯데마트와 슈퍼는 오는 10월 추석을 앞두고 선물세트 예약판매를 시작한다. 예약은 오는 14일부터 다음 달 26일까지다.

예약을 빨리할수록 혜택이 크다. 1차 기간(8월 14일~9월 2일), 행사 카드로 일정 금액 이상 구매하면 최대 150만원 상당의 롯데상품권 혹은 동일 금액의 즉시 할인 혜택을 제공한다. 2차 기간(9월 13일∼19일)에는 최대 100만원, 3차 기간(9월 20일∼26일)에는 최대 50만원까지 적용된다.

롯데마트·슈퍼의 추석 선물세트 예약판매 비중은 2023년 55%를 기록했다. 작년에는 60%를 넘었다. 올해 추석은 최장 열흘에 달하는 연휴여서 예약 수요가 한층 확대될 것으로 보인다.

행사 품목별 최대 30% 할인, 엘포인트 회원 전용 특가, 덤 증정, 3만원 이상 구매 시 적국 무료배송 등의 혜택도 선보인다.

롯데마트는 실속형부터 프리미엄, 개인 취향을 반영한 차별화 상품까지 800여종의 추석 선물세트 판매한다.

과일세트는 폭염과 이상기후로 시세가 오른 점을 고려해 혼합 구성을 강화해 고객 부담을 낮췄다. ‘충주사과, 천안배’와 ‘프라임 사과, 배’는 엘포인트 회원에게 1만원 할인 판매한다. 각각 6만9900원, 6만5900원에 선보인다. 사과와 배, 용과, 애플망고 등 11종의 과일로 구성된 ‘한가득 정성담은 혼합과일 11종’도 6만원대에 판다.

축산 선물은 ‘한우 실속 정육세트’와 ‘알뜰 한우갈비세트’ 등 실속형과 한우 최고 등급인 1++(9)등급으로 구성한 ‘마블나인’ 선물세트 등 프리미엄 제품을 나눠서 준비했다.

수산 선물세트는 순살 고등어와 삼치, 자숙전복, 관자로 구성한 ‘간편 생선구이 선물세트’ 등을 선보인다. 조리 편의성을 높였다고 롯데마트 측은 설명했다.

롯데홈쇼핑이 자체 개발한 ‘벨리곰’을 활용한 ‘CJ 스팸 벨리곰 에디션’은 롯데마트와 슈퍼 단독으로 출시한다.

강혜원 롯데마트·슈퍼 마케팅부문장은 “명절 선물을 미리 준비하는 고객이 해마다 늘면서 사전 예약이 보편적인 구매 방식으로 자리 잡았다”며 “실속형부터 프리미엄까지 다양한 상품을 준비했다”고 말했다.