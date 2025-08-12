8월 16일~9월 7일 매주 토·일, 영화·마술·음악·무용 등

[헤럴드경제=박준환 기자]경기도가 8월 16일부터 9월 7일까지 경기도청 북부청사 경기평화광장에서 매주 토·일요일 ‘2025 경기평화광장 잔디밭 영화제’ 등을 연다.

영화제 첫날인 16일에는 광복 80주년을 기념하기 위해 조국의 독립을 위해 싸운 임시정부 요원들의 비밀 작전을 그린 영화 ‘암살’을 상영한다. 영화 상영에 앞서 나라를 위해 헌신한 국가 유공자들의 희생과 노고를 기리기 위해 유공자 30여명을 초청하여 가슴에 꽃을 달아드리는 기념식을 진행한다. 태극기 부채 만들기 등의 체험 부스와 의정부시 항일독립운동기념사업회 회원들로 구성된 시소 중창단의 특별 공연도 운영될 예정이다.

2주차인 23일에는 영화 ‘소방관’을 상영한다. 관람 전 이동식 소방 안전 체험 차량을 활용한 소방 안전 체험 및 심폐소생술 교육 부스에 참여할 수 있다. 3주차인 31일에는 더 많은 도민이 영화제를 즐길 수 있도록 장애인 관객을 위해 영화 ‘코다’를 배리어프리 버전으로 상영할 예정이다. 배리어프리(Barrier free) 영화는 작품의 시각적 내용을 설명해 주는 음성해설과 화자 및 대사, 음악, 소리 등 음성 정보를 알려주는 자막을 삽입해 모든 사람이 영화를 함께 즐길 수 있도록 만든 영화다.

이밖에도 남녀노소, 온 가족이 함께 즐길 수 있는 ‘쿵푸팬더4’, ‘수퍼배드4’와 같은 애니메이션 영화와 유쾌한 뮤지컬 영화 ‘웡카’, 잔디밭과 어울리는 힐링영화 ‘리틀포레스트’가 상영될 예정이다.

매주 토요일에는 저녁 6시부터, 일요일에는 저녁 5시부터 마술·음악·무용 등 다양한 장르의 공연이 펼쳐질 예정이다. 영화는 공연 종료 후 저녁 7시 반에 상영되며, 누구나 별도 관람료 없이 참여할 수 있다. 편안한 관람을 위해 선착순으로 돗자리를 무료 대여할 예정이다.

원진희 경기도 행정관리담당관은 “경기평화광장이 여름철 무더위를 잊을 수 있는 문화공간으로 활용되길 바란다”며 “도민 모두가 즐길 수 있는 다양한 영화와 특별 프로그램을 준비한 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 했다.