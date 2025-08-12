인텔 CEO에 대해 “내주 제안 가져올 것”

[헤럴드경제=김지헌 기자] “립부 탄의 성공과 부상은 놀라운 이야기”

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 립부 탄 인텔 최고경영자(CEO)와 만남에 대한 긍정적인 메시지를 자신의 사회연결망서비스(SNS)에 올리며 관심을 모으고 있다. 중국과 밀접한 관련이 있다는 의혹이 제기된 탄 CEO가 인텔에서 즉각 사임해야 한다고 강하게 비판한 지 불과 나흘 만에 나온 돌변한 메시지이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 미 반도체 기업 인텔의 립부 탄 최고경영자(CEO)와 면담했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 자신이 설립한 SNS 트루스소셜에 “오늘 인텔의 립부 탄을 하워드 러트닉 상무장관, 스콧 베선트 재무장관과 함께 만났다”며 “매우 흥미로운 만남이었다”고 적었다. 이어 “그의 성공과 부상은 놀라운 이야기”라며 “탄씨와 내 내각 구성원들은 함께 시간을 보낼 예정이며, 다음 주에 나에게 제안을 가져올 것”이라고 덧붙였다.

앞서 미국 연방 상원 톰 코튼(공화·아칸소) 정보위원장은 인텔 이사회에 서한을 보내 탄 CEO가 중국 공산당 및 군과 관련 있는 것으로 알려진 반도체 기업과 연관됐다는 의혹을 제기했다.

실제로 지난 4월 로이터 통신은 탄 CEO가 2012년 3월부터 2024년 12월까지, 그의 벤처펀드인 ‘월든 인터내셔널’과 관련 기관들을 통해 중국의 첨단 제조 반도체 회사에 최소 2억 달러 이상을 투자했다고 보도했다. 그중 일부는 인민해방군(PLA)과 연계된 기업이란 설명도 덧붙였다.

탄 CEO는 40개 이상의 중국 기업과 펀드를 장악하고 있으며, 600개 이상의 다른 기업에는 소액의 지분을 보유하고 있는 것으로 전해진다. 이러한 투자 중에는 중국 최대 파운드리 기업인 SMIC도 포함된 것으로 알려졌다. 월든 펀드 두 곳은 2022년부터 미국 블랙리스트에 오른 중국 메모리 대기업 YMTC에 공급업체인 우시 신샹(Wuxi Xinxiang)의 지분 5% 이상을 소유하고 있다는 설명도 나온다.

이로 인해 당시에도 탄 CEO의 투자 범위가 미국 최대의 칩 제조업체인 인텔과 관련된 업무를 복잡하게 만들 수 있다는 우려가 표명됐다.

앞서 미 법무부는 지난달 28일 2015∼2021년 중국 국방과학기술대학을 대리하는 위장 업체들에 불법적으로 반도체 설계 소프트웨어·하드웨어를 판매해 수출 통제를 위반한 혐의로 미 반도체 설계기업인 케이던스 디자인 시스템즈에 1억4000만 달러(약 2000억원)의 벌금을 부과했는데, 이 시기 이 회사의 CEO는 탄이었다.

탄 CEO는 또한 지난 2012년 3월부터 지난해 말까지 최소 2억 달러(약 2800억 원)를 중국의 첨단 제조 및 반도체 기업에 투자했다는 보도가 나오기도 했다.

트럼프 대통령은 지난 7일 트루스소셜 게시글에서 “이 문제에 다른 해법은 없다”며 탄 CEO의 즉각 사임을 요구한 바 있다.

이에 탄 CEO는 이날 백악관을 찾았으며, 그에 대한 트럼프 대통령의 태도가 어느 정도 누그러진 점으로 미뤄 탄 CEO는 어느 정도 해명과 설득에 성공한 것으로 보인다.

특히 트럼프 대통령이 탄 CEO가 ‘제안’을 가져올 것이라고 언급한 만큼 향후 인텔의 대규모 투자 단행 등 트럼프 행정부와의 협력이 발표될 수 있을 것으로 관측된다.

말레이시아 태생 중국계 미국인인 탄은 지난 3월 경영난을 겪고 있는 인텔의 새 CEO로 임명됐다.