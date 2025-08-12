[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM금융그룹 계열사인 iM유페이는 11일 대구시 수성구 iM유페이 사무실에서 굿네이버스 대구사업본부와 함께 취약계층 편의성 증진을 위한 ‘행복한 동행, 사랑의 교통카드’전달식을 진행했다.

이번 지원 사업을 통해 사회복지기관 및 시설 아동 100명과 멘토링 및 금융교육 봉사 프로그램에 참여하는 학생 55명을 중심으로 대중교통 기준 약 100회 이용에 상당하는 금액이 충전된 교통카드를 지원한다.

iM유페이는 사회공헌의 일환으로 iM사회공헌재단 및 지역 복지시설과의 지속적인 협력을 통해 2013년부터 교통카드 전달식 등 업(業)의 특성을 살린 사회공헌활동과 임직원 봉사활동을 꾸준히 실시하고 있다.

윤재웅 iM유페이 대표이사는 “이번 사업을 통해 아동들이 꿈을 향해 나아가는데 작은 디딤돌이 되고 지역사회에 봉사하는 젊은 세대가 더욱 활발하게 활동할 수 있는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 미래세대를 위한 ESG 활동을 추진해 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

한편 iM사회공헌재단은 취약계층을 위한 금융교육을 지원하고 굿네이버스와 함께 지역 대학생과 취약계층 아동·청소년의 1대1 매칭 멘토링사업을 통해 학습지원, 진로탐색 지원 및 이벤트 등을 통해 미래세대의 올바른 성장을 돕고 있다.