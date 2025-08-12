[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]HS화성은 오는 15일 ‘만촌 파크드림 에디움’의 사이버 견본주택을 공개한다고 11일 밝혔다.

사이버 견본주택에서는 평면과 입지 정보뿐만 아니라 최신 주거 트렌드를 반영한 상품 구성과 신기술, 조명 디자인 특화까지 한눈에 살펴볼 수 있다.

이번 분양 상품의 핵심은 HS화성만의 FIT 패키지다. FIT 패키지는 고객 라이프스타일과 취향을 반영해 인테리어, 주방, 욕실, 수납, 조명, 맞춤형 설계까지 통합 제공하는 프리미엄 주거 솔루션이다.

단지에는 스마트홈 통합 솔루션이 적용돼 조명, 난방, 환기 등 주요 주거 기능을 모바일과 음성으로 간편하게 제어할 수 있다.

각 실에는 환기제어시스템이 도입돼 공간별 쾌적성을 유지하고 에너지 효율을 높였다.

특히 인간중심조명(HCL)은 빛의 색온도와 밝기를 시간대와 활동에 맞춰 조절함으로써 거주자의 생체리듬을 건강하게 유지하도록 설계됐다.

인간중심조명(HCL)은 공간 조명 전문 디자이너 조수민 대표와의 협업으로 완성됐다. 주거 공간에 전문 디자이너의 감각과 첨단 조명 기술을 결합한 이번 설계는 단순한 ‘밝힘’을 넘어 삶의 질을 높이는 빛 환경을 제안한다.

HS화성 조진호 분양소장은 “만촌 파크드림 에디움은 FIT 패키지, 스마트홈, 인간중심조명 등 최신 기술과 디자인이 결합된 완성형 주거 상품”이라며 “입지와 설계, 생활 편의성을 모두 갖춘 만큼 실거주자는 물론 가치 투자를 원하는 분들에게도 충분한 만족을 드릴 것”이라고 말했다.

‘만촌 파크드림 에디움홍보관’은 대구 수성구 만촌동에 위치한다.