[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 이재명 대통령이 11일 조국혁신당 조국 전 대표를 ‘광복절 특사’로 사면하기로 결정됐다. 민주당 텃밭인 광주전남에서 내년 지방선거를 앞두고 어떤 변화가 일어날지 주목된다.

혁신당은 ‘당의 깃발’인 조국 전 대표가 법률적·정치적 멍에를 벗어던짐으로써 내년 지방선거에서 민주당의 텃밭인 광주·전남을 두고 본격적으로 경쟁할 수 있게 됐다고 자체 판단하고 있다.

혁신당은 앞선 지방선거에서 광주·전남에서 약진한 바 있어, 내년 지방선거에서도 민심을 얻을 수 있는 동력을 어느 정도 확보했다는 평가를 받는다.

2024년 총선에서 광주 47.72%, 전남 43.97% 비례정당 득표율을 기록한 혁신당은 민주당 위성정당을 앞서 1위를 기록하는 돌풍을 일으켰다.

지난해 전남 담양군수 재선거에서도 혁신당 후보인 정철원 군수가 민주당 후보를 900여 표 차이로 따돌려 당선, 최초로 지방자치단체장을 배출하기도 했다.

지역 정치권에서는 조 전 대표가 본격적으로 정치 전면에 나서면 지방선거에 미칠 영향이 적지 않을 것으로 내다보고 있다.

우선 그동안 민주당 일당 체제가 공고화돼 당내 경선이 곧 결승이던 공식이 깨지면서, 민주당 경선에서 배제된 다양한 입지자들이 혁신당 후보로 출마할 가능성이 있다.

광역단체장에서는 구체적인 혁신당 후보군이 제시되진 않았지만, 일부 기초단체장의 경우 일찌감치 혁신당에 입당해 지방선거에 대비하는 후보군이 생겨났다.

광주·전남 역대 지방선거에서 민주당이 보수정당에 압도적 차이로 당선돼 온 만큼, 민주당과 혁신당은 중도·진보 표심 분산을 우려한 단일화 시도보다는 경쟁에 돌입할 것으로 예상된다.

민주당이 장기간 독점해온 광역·기초의원 선거에서 민주당-혁신당 간 정면 대결이 펼쳐질 전망이고, 비례대표 선거에서도 지난 총선의 ‘지민비조(지역구는 민주당, 비례는 조국혁신당)’ 구호가 재등장할 가능성이 있다.