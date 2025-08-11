“해산 땐 민주당 1당 독식…보수 명맥 끊길 것”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표는 11일 당이 ‘불법 계엄은 중대한 잘못이지만, 국민의힘은 당대표와 상당수 국회의원, 보좌진이 더불어민주당보다도 더 먼저 더 적극적으로 나서서 불법 계엄을 막은 정당이므로 국민의힘은 위헌 정당이 아니다’를 외치는 길을 택해야 한다는 취지로 주장했다.

한 전 대표는 이날 오후 광주 서구 홀리데이인호텔에서 열린 김화진 국민의힘 전남도당위원장 취임식에서 “민주당 정권은 새로 뽑힌 당대표가 총대 메고 불법 계엄을 이유로 국민의힘 위헌 정당 해산을 시도하겠다고 공언하고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “만약 국민의힘이 헌법재판소 결정으로 해산되면 오랜 기간 동안 지금과 같은 양당제는 복원되지 못할 것이고, 보수는 명맥을 잇지 못하고 마치 과거 일본 자민당처럼 민주당 정권 1당 독식 체제가 시작될 것”이라며 “국민의힘과 보수의 위기를 넘어 대한민국에 큰 위기”라고 말했다.

아울러 “민주당 정권의 위헌 정당 해산 시도에 맞서기 위해 국민의힘이 선택할 수 있는 길은 오직 두 가지뿐”이라며 “첫 번째 길은, ‘불법 계엄은 중대한 잘못이지만, 국민의힘은 당대표와 상당수 국회의원, 보좌진이 민주당보다도 더 먼저 더 적극적으로 나서서 불법 계엄을 막은 정당이므로 국민의힘은 위헌 정당이 아니다’를 외치는 길”이라고 주장했다.

그러면서 “두 번째 길은, ‘계엄은 정당하다거나 잘못이더라도 탄핵감도 안 되는 경미한 잘못이고, 계엄 유발은 민주당 잘못이 크니 국민의힘 말고 민주당을 해산하라, 윤석열 전 대통령과 국민의힘은 잘못한 게 없다’라고 우기는 길”이라고 했다.

한 전 대표는 “계엄 사태는 모두에게 정말 어려운 시간이었고 분명 민주당의 잘못도 만만치 않았기에, 돌이켜 보면 잘못 판단한 사람들이 있을 수 있다. 과오를 인정하고 바로잡을 수만 있다면 우리는 함께 미래로 갈 수 있다”며 “지금 시점에서, 어떤 길이 상식과 민심에 맞는지를 떠나, 어떤 길이 국민의힘 해산과 민주당 1당 체제를 막을 수 있는 길인지 선택해야 한다”고 강조했다.

이어 “국민의힘 당원 동지들과 지지자들께 여쭙고 싶다. 어떤 길이 사는 길이고, 어떤 길이 죽는 길인가”라며 “어떤 길을 선택하시겠나. 함께 가면 길이 된다”고 덧붙였다.