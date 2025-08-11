[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 상주시는 8일 경상북도 산림환경연구원에서 열린 ‘2025년 경상북도 무궁화 우수 분화 품평회’에서 금상을 수상하며 상주시 무궁화의 위상을 다시 한번 전국에 알렸다.

이번 대회에서 상주시는 대표분화 ‘삼천리’를 비롯해 총 10점의 분재를 출품했다.

품평회는 정량평가(출품 수량·관심도) 15점과 정성평가(작품성·관리성·심미성·대표성) 85점을 합산해순위를 결정한다.

상주의 대표분화는 짙은 자담 심의 깊이 있는 색감, 안정적이면서도 힘 있는 수형, 그리고 균형 잡힌 꽃의 개화 상태로 극찬을 받았다.

상주시의 무궁화 분화는 단순히 한 점의 작품이 아닌 상주시 무궁화 재배·관리 기술의 결정체였다는 게 품평회 관계자의 설명이다.

개화 시기 조절, 가지 배열, 화형 유지 관리를 등에서 완벽한 구성으로 타 시·군을 압도했다.

특히 행사 당일, 상주시 분화 주변은 관람객으로 붐볐고, 매끈하게 다듬어진 수형, 꽃과 잎의 비율, 균형 잡힌 화분 배치가 눈길을 사로잡았다.

이번 수상을 통해 상주시는 단순한 경연 우승을 넘어 무궁화 재배·관리 기술력을 전국적 입증, ‘무궁화 도시 상주’브랜드 가치 제고라는 성과를 거뒀다.

시는 이미 무궁화 분화 품종별 데이터베이스 구축, 시민 참여형 무궁화 가꾸기 프로그램 확대 등 후속 계획을 수립 중이다.

김국래 상주시 산림과장은 “무궁화는 우리 민족의 정체성과 자긍심이 깃든 꽃이다”며“이번 금상 수상을 계기로 대한민국을 대표하는 무궁화 도시 상주를 만들어 가겠다.”라고 밝혔다.