[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국립경국대학교 RISE사업단은 지난 6일 지역산학협력관에서 RISE사업단 발대식을 개최했다.

이번 발대식은 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE: Regional Innovation System & Education) 사업의 본격적인 시작을 알리는 자리로 마련됐다.

행사에는 국립경국대 주요 보직자 및 RISE 사업단 관계자 등 약 20명이 참석한 가운데 ▲개회선언(사회자) ▲축사(정태주 총장) ▲RISE 전략 및 사업단 소개(임우택 단장) ▲센터별 사업 설명 ▲엠블럼 발표 ▲단체 기념촬영 순으로 진행했으며 대학이 지역혁신 플랫폼으로서의 역할 강화하고 산학협력 고도화를 향한 비전과 전략이 공유되는 의미 있는 시간이 됐다.

국립경국대는 RISE 사업을 통해 ‘경북형 RISE로 되살아나는 지역과 대학’을 비전으로 설정하고 지역산업 활성화, 지역특화산업 역량 제고, 지역 현안문제 해결이라는 3대 핵심 가치를 수립했다.

특히 센터별 사업 설명 시간에는 ▲바이오소재 산업화 지원센터 ▲특성화 지원센터 ▲글로벌 인재교류센터 ▲G-AFC센터 등 신설된 4개 센터의 설립 목적과 추진 전략을 공유했으며, 실무진 간의 협력 의지를 다지는 시간도 함께 이어졌다.

국립경국대 임우택 RISE사업단장은 “오늘 발대식을 시작으로 국립경국대는 지역 중심의 산학협력 생태계 조성과 지역사회 연계를 강화해 나가겠다”며 “RISE 사업을 통해 지역과 함께 성장하는 대학, 지역 문제 해결에 앞장서는 대학의 역할을 적극 수행하겠다”고 밝혔다.

이번 발대식은 RISE사업단의 출범을 대내외에 널리 알리고 지역사회와의 협력 기반을 다지는 중요한 이정표가 될 것으로 기대한다.