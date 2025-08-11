유니켐이 자동차 커버링 사업을 강화하기 위해 8월 11일 케이지트러스트 화성공장(후가공) 인수 계약 체결을 공식화했다고 밝혔다.

이번 인수는 유니켐이 자동차 커버링 사업 분야에서 핵심 역량을 내재화하고, 미래 모빌리티 시장에서의 선도적 위치를 확고히 하기 위해 중대한 전략적 결정을 내린 것으로 평가된다. 유니켐은 원재료 공급부터 유성, 염색, 건조, 도장, 재단, 후가공, 라미네이션, 봉제에 이르는 ‘공정 통합형 밸류체인’을 구축하여 자동차 커버링 사업의 경쟁력을 극대화할 계획이다.

현재 글로벌 완성차 및 시트 제조사들이 커버링 공정의 일원화를 확대하는 ‘기능통합 모듈화’에 집중하고 있는 가운데, 유니켐은 글로벌 1위 커버링 시스템 기업 ‘이글오타와’의 사례를 적극 벤치마킹하여 국내 최초로 기능통합 모듈사업 모델을 추진하는 선제적인 대응에 나섰다.

후가공 공정 내재화는 유니켐이 외부 아웃소싱 의존도를 줄이는 동시에 비용을 효율적으로 통제하고 품질 일관성을 확보하면서 생산과 물류소요 시간을 단축하는 데 기여할 것으로 전망된다. 이는 유니켐이 현대자동차 및 기아와 같은 주요 고객사에게 더욱 포괄적인 솔루션을 제공하고 소재 공급업체를 넘어 통합 부품 공급업체로 활약할 기반이 될 것으로 보인다.

이번 인수는㈜ 케이지트러스트 화성공장을 대상으로 진행되며, 인수를 통해 케이지트러스트가 보유한 현재 기술 및 차세대 신기술의 국내외 사용권을 확보하게 된다. 또한, 케이지트러스트 화성공장 소속 전 인력 53명에 대한 고용이 승계되며, 고용 조건 및 근속 기간은 이전과 동일하게 인정된다.