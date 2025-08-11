[헤럴드경제=최원혁 기자] 할리우드에 진출한 배우 김태희가 유창한 영어 실력을 뽐내 화제다.

김태희는 지난 5일(현지시간) 미국 뉴욕 리걸 유니언 스퀘어에서 열린 아마존 프라임 비디오 시리즈 ‘버터플라이’ 월드 프리미어 행사에 참석했다.

이날 한 외신 기자는 김태희에게 “시청자들이 왜 ‘버터플라이’를 봐야 하냐”고 물었고 김태희는 “실감 나는 액션신과 감동적인 이야기가 담겼다”며 “시청자들에게 흥미와 즐거움을 선사할 것”이라고 답했다.

이 인터뷰 영상은 온라인 커뮤니티를 중심으로 빠르게 확산했다.

‘버터플라이’는 동명의 그래픽 노블을 원작으로 한 스파이 스릴러 시리즈다. 베일에 싸인 전직 미 정보요원 데이비드 정(대니얼 대 킴)과 그를 죽이기 위해 파견된 현직 요원 레베카(레이나 하디스티)의 쫓고 쫓기는 이야기를 그린다. 배우 김지훈·박해수·김태희·성동일·이일화 등 한국 배우들이 대거 출연해 제작 당시부터 기대를 모았다. 한국계 미국 배우 대니얼 대 킴이 제작과 주연을 맡았다.

한편 서울대학교 의류학과 출신인 김태희는 재학 중 길거리 캐스팅돼 광고를 통해 연예계 발을 들였다. 2017년 가수 비와 결혼해 슬하 두 딸을 두고 있다.