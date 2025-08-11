‘이노베이션 & 소비자가 선호하는 혁신기업·브랜드 대상’은 우수/유망한 기업(기관/인물/브랜드)의 특색 있는 경쟁력을 평가 점검해 소비자들에게 올바른 기준을 제시하기 위해 제정됐다.

다양한 분야에서 소비자들에게 올바른 기준을 제시하고 혁신을 선보인 기업‧인물‧브랜드를 발굴하는 이노베이션 & 소비자가 선호하는 혁신기업·브랜드 대상은 헤럴드 미디어 그룹이 주최하고 고품격 국영문 월간지 파워코리아가 주관했다. 또한 김세영 아나운서의 사회, 이승재 음악연주로 진행되었으며 바리톤 탁현호·소프라노 정찬희의 축하공연이 큰 호응을 얻었다.

이번 시상식에서는 경기도 이천시의회 김재국 의원, 한국전력거래소, 전북창조경제혁신센터, 경기대 박물관 장석 관장, 중소벤처기업인증원, 한국교육학술정보원, 스타벅스 코리아, GS 리테일, 앰배서더호텔 그룹, 여수 그루비 펜션 등 총 37개 기업/기관/인물/브랜드가 선정됐다.

한편 헤럴드 미디어 그룹(대표 최진영)이 주최하고 고품격 국영문 잡지 월간파워코리아를 발행하는 ㈜뉴스앤매거진 파워코리아(대표 백종원 발행인)가 주관한 ‘2025 이노베이션 & 소비자가 선호하는 혁신기업·브랜드 대상’은 약 2개월간의 공모 기간을 거쳤으며 8월 8일 서울 태평로 한국프레스센터 20층 내셔널프레스클럽에서 진행됐다.