가평 수해 복구 현장에 코트라 임직원 30여 명 봉사 국내외 임직원 성금 기부로 수재민 일상 회복 지원

[헤럴드경제=김성우 기자] 코트라(사장 강경성)는 최근 집중호우로 피해를 입은 지역의 조속한 복구를 지원하기 위해 8일 경기도 가평군 상면 일대에서 자원봉사를 실시했다. 또한 국내외 임직원이 자발적으로 모은 성금 1000만원을 대한적십자사를 통해 기부했다.

이번 봉사활동은 7월 중순 집중호우로 특별재난지역으로 선포된 가평군을 대상으로 이뤄졌다. 코트라는 노사 합동으로 임직원 30여 명이 참여해 침수 주택과 농가 정리 폐기물 수거 기자재 세척 등 복구 작업에 힘을 보탰다. 이번 현장 봉사는 사내 봉사동아리 ‘레프트핸즈’ 등 임직원의 자발적 참여로 이뤄졌으며 폭염 속에서도 구슬땀을 흘리며 묵묵히 현장에 힘을 보탰다.

코트라는 자원봉사와 함께 8월 1일부터 8일까지 사내 성금 모금 행사를 열고 총 1000만원을 마련했다. 이번 모금에는 국내 본사뿐 아니라 해외 무역관에 근무 중인 임직원들도 동참했으며 성금은 대한적십자사를 통해 수재민에게 전달될 예정이다.

강경성 코트라 사장은 “임직원의 작은 정성이 수해로 어려움을 겪고 있는 지역 주민들의 일상 회복에 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “코트라는 앞으로도 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동에 지속적으로 관심을 갖고 참여하겠다”고 밝혔다.

코트라는 이번 수해 복구 외에도 ▷2025년 4월 산불 피해 성금 ▷2023년 8월 수해 복구 성금 등 국가적 재난 상황 발생 시마다 기부 활동을 꾸준히 이어오고 있다.