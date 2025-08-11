제4차 한중일 농업장관회의 공동선언문 채택 코로나19로 중단…3국 농업분야 발전 재논의 정보교환 넘어 실질적인 협력모델 구축 합의 日양자회담서 韓농식품 진출 확대방안 논의

한국과 중국, 일본의 농업장관이 7년 만에 한자리에 모여 농업 분야의 지속가능한 발전과 식량안보 강화를 위한 공동 노력을 지속하기로 뜻을 모았다.

농림축산식품부는 11일 송미령 장관과 한쥔 중국 농업농촌부 장관, 고이즈미 신지로 일본 농림수산성 대신이 인천에서 ‘제4차 한중일 농업장관회의’를 열고 이 같은 내용이 담긴 공동선언문을 채택했다고 밝혔다.

아시아태평양경제협력체(APEC) 식량안보장관회의와 연계해 열린 이번 회의는 2018년 중국 베이징에서 열린 제3차 회의 이후 7년 만에 열렸다. 코로나19로 중단됐던 3국 간 농업 협의가 본격적으로 재개됐다는 점에서 의미가 있다.

이번 회의의 6대 핵심 의제는 ▷식량안보 ▷동물질병 대응 ▷지속가능한 농업 ▷농촌지역 활성화 ▷세계중요농업유산(GIAHS) 협력 ▷글로벌 협력 등이다.

각국 장관은 회의에서 자국의 정책 현황과 경험을 공유하고 향후 협력 방향에 대해 실질적이고 심도 있는 의견을 교환했다고 농식품부는 전했다. 특히 기후위기, 초국경 전염병 확산, 공급망 불안정 등 농업 분야의 복합적 도전에 대해 공통된 인식을 확인하고 정보 공유와 공동 대응의 중요성을 강조했다.

3국은 논의 내용을 바탕으로 ▷스마트농업 기술개발 ▷탄소중립형 농업 전환 ▷청년 농업인 육성 등 각국의 핵심 정책을 중심으로 상호 보완적인 협력을 확대하기로 합의했다.

구체적인 실행 과제로는 ▷청년농업인 교류사업 확대 ▷수석수의관 협의체 정례화 ▷세계중요농업유산 기반의 국가 간 경험 공유 ▷기후스마트 농업기술 공동 개발 및 정책세미나 개최 등을 추진하기로 했다. 단순 정보교환을 넘어 정책 연계성과 현장 적용성까지 고려한 실질적인 협력 모델을 구축해 나간다는 방침이다.

3국은 농업 분야의 지속가능한 발전과 식량 안보 강화를 위한 회의도 정례화·제도화하기로 약속했다. 차기 회의를 일본에서 개최하는 한편, 이번 논의의 연속성과 실천력을 이어 나가기 위해 긴밀히 소통하기로 했다.

송 장관은 “기후위기와 공급망 불안정 등 농업환경이 급변하는 상황에서 3국이 한자리에 모여 고민을 나누고 해답을 모색한 것 자체가 큰 의미”라며 “이번 회의에서 시작된 논의가 앞으로 더 깊이 있고 실질적인 협력으로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.

송 장관은 이날 3국 회의에 앞서 고이즈미 신지로 일본 농림수산성 대신과 양자 면담을 통해 한국 농식품의 일본 진출 확대와 수석수의관 회의 정례화, 초국경 질병에 대응한 정보공유 확대, 농업유산 분야 상호 정책 경험 공유 방안 등을 논의했다.

이번 면담은 영국이 지난 4월 실무자급 교류 및 5월 차관급 면담을 통해 우회적인 분위기를 조성한 가운데 7년 만에 이뤄진 장관급 소통이라는 점에서 의미가 있다고 농식품부는 설명했다.

송 장관은 지난 9일에는 한쥔 중국 농업농촌부 장관과 양자 면담을 통해 농업농촌 분야 협력 확대와 교류 재개 방안을 논의했다. 양국은 2018년 이후 중단된 국장급 한중 농업협력위원회를 다시 열고 농업정책, 기술 및 연구인력 등의 교류를 확대하기로 했다. 양영경 기자