12일, 16차 협상 앞둔 현대차 노사 지난해 실적기준 vs 現 리스크 반영 팽팽한 줄다리기…이동석 대표 “미래 준비할 때”

[헤럴드경제=김성우 기자] 2개월째 올해년도 임금단체협상을 진행 중인 현대자동차 노사가 최근 어려워진 국제정세 속에서 협상에 난항을 겪고 있다. 일각에서는 노조 측이 2주 후에 있을 16차와 17차 교섭에서 ‘협상 결렬’을 선언한 후 파국을 선언할 것이란 전망도 나온다.

11일 완성차업계에 따르면 현대차 노조 측은 지난 7일 열린 15차 임단협 협상 후 사측에 ‘2025년도 상반기 미국 생산량’에 대한 자료를 추가로 요청했다.

앞서 사측은 대미수출 감소로 인한 영업이익 감소분이 올해 임단협에서 고려돼야 한다는 입장을 내놨다. 이에 노조 측은 “현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)의 생산량이 늘어난 부분이 반영되지 않은 대미수출 감소는 무의미하다”고 맞서고 있다.

국내 생산량 감소로 국내 법인에서의 사업 여력에 대한 검토가 필요한 상황임에도 현대차의 글로벌 사업 맥락에서 급여조건을 조명해야 한다는 게 노조 측의 주장이다.

현대차의 올해 상반기 대미 수출량은 전년 상반기 실적 대비 16.6% 줄어든 약 28만대 수준이다. 영업이익도 6013억원으로 전년대비 7.7% 감소했다. 하반기에는 관세여파로 인한 미국 실적 감소가 본격화되며, 현대차가 예년보다 못한 실적을 받아들 것이란 관측도 나온다.

이동석 현대차 대표이사도 이번 임단협 기간 “현대차 성장 생존과 대내외적 환경을 잘 인식하고 역지사지로 노조의 요구를 최대한 이해하면서 교섭에 임하고 있다”라면서 “관세문제는 기업이 제어할 수 없는 영역인 만큼 노사가 공생과 상생을 위해 고민해야 한다”고 강조한 것으로 전해졌다.

반면 노조 측은 “사측이 관세문제를 극대화시키는 동시에, 회사의 실적을 축소시키려 한다”고 맞서고 있다. 사측이 전향적인 안을 가져오지 못할 경우에는 강경 대응에 나서겠다는 뜻도 내비쳤다.

문용문 금속노조 현대차지부장은 지난 15차 교섭에서 “이전 교섭까지 노조 측 요구안에 대한 취지 설명을 충분히 했고, 이제 결단의 시간이 된것 같다”라면서 “현장에서 땀흘려 일하는 조합원이 만족할 수 있는 내용으로 사측이 결단을 내려달라”고 촉구했다.

양측은 이번 임단협 기간 세부적인 조건을 두고서 큰 의견차를 보여왔다. 현대차 노조가 ▷월 기본급 14만1300원 인상(호봉승급분 제외) ▷전년 순이익의 30% 성과급 및 상여금 900% 지급 ▷정년연장 ▷주 4.5일제 도입 ▷퇴직금 누진제 도입, 통상임금 위로금 지급(조합원당 약 2000만원) 등이다.

앞서 정년연장을 요구해왔던 노조 측은 올해는 꼭 기존 만 60세인 정년을 64세로 늘려야 한다고 주장하고 있다. 전기차·자율주행차 등 미래차 중심으로 산업 구조가 급변하는 상황에서 숙련 인력의 기술을 유지하고 다음 세대에 전수할 시간이 필요하다는 것이 그 이유다. 금요일 4시간 단축 근무(주 4.5일제)도 임금 삭감 없이 도입할 것을 요구하고 있다. 성과급 요구 금액도 전년보다 약 3000억원 가략 늘어났다.

양측은 오는 12일 16차 임단협에 돌입한다.

한편 기아 노조도 기본급 14만1300원 인상과 주 4.5일제 도입, 2000만원 이상의 특별성과급 지급을 사측에 요구했다. 현대차는 지난해까지 6년 연속, 기아는 4년 연속 무분규 타결을 이어간 바 있다.