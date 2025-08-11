현대차, 7월 英 굿우드 페스티벌 오브 스피드서 첫 공개 북미·유럽·중국·중남미 등 유력 미디어 호평 이어져

[헤럴드경제=서재근 기자] 아이오닉 5 N에 이은 현대 N의 두 번째 전동화 모델 아이오닉 6 N을 향한 글로벌 주요 미디어들의 호평이 이어지고 있다.

11일 현대차에 따르면 지난 달 영국의 ‘2025 굿우드 페스티벌 오브 스피드(이하 굿우드 페스티벌)’에서 아이오닉 6N이 최초 공개된 이후 북미와 유럽은 물론 중국과 중남미 지역 등 글로벌 주요 자동차 미디어에서 신차 공개 소식을 다루며 호평을 이어갔다.

미국을 대표하는 자동차 매거진 모터트렌드는 ‘날개를 단 슈퍼 세단, 현대차 아이오닉 6 N 공개!’라는 제목으로 “아이오닉 6 N 공개는 현대 N이 출범 10년 만에 얼마나 빠르게 발전했는지 보여주는 사례”라고 평가했다.

이어 북미에서 영향력 높은 자동차 전문 매체 카앤드라이버는 ‘멋진 외모의 고성능, 현대차 아이오닉 6 N 공개’ 기사에서 “올해 초 현대차가 아이오닉 6 N의 출시를 예고했다. 수개월의 기다림 끝에 마침내 아이오닉 6 N의 실물이 공개됐고, 기대를 저버리지 않았다”고 밝혔다.

전기차 수요가 지속적으로 증가하고 있는 유럽에서도 아이오닉 6 N의 등장에 주목했다.

영국의 자동차 전문 매체 오토 익스프레스는 ‘BMW M3를 압도할 고성능, 현대차 아이오닉 6 N 공개’라는 기사에서 “아이오닉 6 N은 수많은 자동차 전문가가 인정한 고성능 전기차의 새로운 기준인 아이오닉 5 N의 뒤를 잇는 모델”이라며 “BMW M3의 예상치 못한 라이벌로 스트림라이너 디자인과 트랙에서 다듬어진 주행 성능을 굿우드 페스티벌에서 선보였다”고 호평했다.

독일의 3대 자동차 전문지인 아우토 자이퉁과 아우토 빌트도 긍정적인 평가를 내놨다. 아우토 자이퉁은 “아이오닉 6 N이 세단형 폼팩터로 스포츠카로서 유리한 조건을 갖추고 있다”라고 평가했다.

아우토 빌트는 “전기차에서 스포티한 감성을 추구한다면 아이오닉 6 N이 정답이다. 무엇보다 섀시, 가상 주행 사운드 기능, 가상 변속 제어 기능 등이 상당히 기대된다”고 밝혔다.

세계 최대 전기차 시장인 중국에서도 새로운 고성능 전기차 아이오닉 6 N의 공개 소식을 비중 있게 다뤘다.

2만 명 이상의 자동차 전문 콘텐츠 크리에이터가 신차 기사, 리뷰, 콘텐츠를 광범위하게 제공하는 중국 최대 자동차 포털 사이트 오토홈에서는 아이오닉 6 N의 주요 특징을 영상으로 소개했다.

‘더욱 향상된 운전의 재미, 현대차 아이오닉 6 N을 살피다!’라는 제목의 영상에는 레이서가 해설자로 나와 아이오닉 6 N의 성능과 기능을 분석했고 “퍼포먼스뿐만 아니라 운전의 재미까지 확실한 차량으로 보인다”라고 호평했다.

중국 대표적인 자동차 포털 사이트 중 하나인 동첸디도 ‘새로운 서스펜션 설계, 가상 변속 제어 기능, 듀얼 모터를 탑재한 현대차 아이오닉 6 N 첫 공개’라는 기사에서 차량의 서스펜션과 전동화 파워트레인의 주요 특징을 상세히 소개했다.

이 외에도 멕시코의 유명 자동차 미디어 오토코스모스, 브라질에서 오랜 역사를 자랑하는 자동차 미디어 콰트로로다스, 호주의 유명 자동차 전문 미디어 카익스퍼트 등 중남미 권역과 호주에서도 고성능 전기차 아이오닉 6 N에 대한 소식을 비중 있게 보도했다.

인플루언서 사이에서도 아이오닉 6 N에 대한 호평이 이어졌다. 410만 명의 구독자를 확보한 미국 유명 자동차 인플루언서 엔지니어링 익스플레인드는 지난 6월 남양연구소에서 진행된 사전 시승회에서 직접 경험한 아이오닉 6 N의 주행 성능을 극찬하는 영상을 올려 눈길을 끌었다.

‘마침내 등장한 테슬라 모델 3 퍼포먼스의 라이벌, 현대차 아이오닉 6 N(Hyundai IONIQ 6 N’이라는 제목의 해당 영상에서 그는 “마침내 테슬라 모델 3 퍼포먼스의 라이벌이 등장했다”며 “아이오닉 6 N의 출시로 고성능 전기차 세계의 판도가 달라졌다. 실제 아이오닉 6 N을 운전해보니 정말 놀라운 주행 성능을 지닌 것을 알 수 있었다”고 평가했다.

한편, 아이오닉 6 N은 N 그린 부스트 사용 기준 최고출력 650마력과 N 런치 컨트롤 사용 시 정지 상태에서 시속 100㎞까지 3.2초만에 도달하는 강력한 동력 성능을 갖췄다.