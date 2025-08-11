[헤럴드경제=민성기 기자] 유시민 작가가 강선우 더불어민주당 의원의 보좌진 갑질 논란에 대해 “일 못해서 잘린 보좌관”이라고 주장했다.

유 작가는 지난 10일 자신의 낚시 콘텐츠 채널 ‘유시민낚시아카데미’에 올린 영상에서 “강 의원 그거는 정말 말이 안 되는 것”이라며 강 의원을 두둔했다.

유 작가는 “(강 의원이) 금태섭 의원 선거구(강서갑)에 정봉주가 준비하다가, 정봉주가 당에서 이게 안 돼서 그만뒀다. 그래서 강 의원이 거기 갑자기 뛰어들어서 아무것도 없이, 연고도 없는 데 가서 낚아챈 것”이라며 “경선 과정에서 아무 누구나의 도움을 다 받았을 거 아닌가. 갑자기 국회의원이 됐다”고 말했다.

그는 “그리고 보좌진을 짜는데 처음에 엉망으로 짠 것이다. 그래서 처음에 (보좌진) 교체가 많았던 것”이라며 “그런데 그중 한두 명이 사고 치고 일도 잘 못 하고 이래서 잘렸는데, 그걸 익명으로 뒤에 숨어서 갑질한 것처럼 그렇게 한 것이다. 진짜 말이 안 된다”고 덧붙였다.

유 작가는 “지금 보좌진이나 과거 보좌관 했던 사람들이 ‘그렇지 않다’고 인터뷰 하면 기사를 안 실어준다”고 주장했다.

영상에서 유 작가와 함께한 맛 칼럼니스트 황교익 씨는 이에 “미담들이 많은데 그건 기사가 안 나온다”며 강 의원을 감쌌다.

이재명 정부 초대 여성가족부 장관 후보자로 내정됐던 강 의원은 인사청문회가 시작되기도 전에 보좌진 갑질 의혹이 제기되며 논란에 휩싸였고, 결국 지난달 23일 자진 사퇴했다.