[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 광복 80주년을 맞아 ‘기억을 넘어 미래로! 빛을 모아 세계로!’라는 슬로건 아래 체험과 실천 중심의 ‘광복 80주년 경북나라사랑교육 프로젝트’를 대대적으로 추진하고 있다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 올바른 역사관과 국가관을 형성할 수 있도록 국내․외 독립운동길 순례단, 나라사랑교육주간 운영, 광복 80주년 기념행사 등 경북의 지역성과 교육적 특성을 반영한 다채로운 프로그램으로 구성됐다.

대표 프로그램인 ‘사제동행 국외 독립운동길 순례단’은 지난달 27일부터 8월 2일까지 7일간 중국 상하이와 자싱, 난징, 충칭 등 대한민국 임시정부 주요 활동지를 따라 학생 24명과 교사 9명이 함께 조를 이뤄 순례를 진행했다.

2019년 3·1운동 100주년을 기념해 ‘임청각에서 하얼빈까지’라는 주제로 시작한 이 사업은 당시 경북 출신 독립운동가들의 주요 활동지였던 만주 지역을 중심으로 순례길에 올라 많은 주목을 받은 바 있다.

또 국내에서는 53개 팀의 학생․교사 탐방단이 공모를 통해 구성돼 경북을 중심으로 전국의 독립운동 유적지를 탐방하고 지역 독립지사에 대한 탐구 활동을 활발히 전개 중이다.

더불어 7~8월 중 도내 각급학교에서는 자율적으로 나라사랑교육주간을 운영하며 우수 운영 사례 공모도 함께 진행하고 있다. 창의적이고 특색있는 사례들을 발굴하고 성과 공유를 통해 우수 운영 사례를 확산해 나갈 계획이다.

오는 13일에는 ‘되찾은 그날의 빛! 경북교육으로 다시 빛나다’를 주제로 경북교육청 웅비관에서 광복 80주년 기념행사가 열린다.

이와함께 교원·학부모 대상 프로그램 신설로 교육공동체 참여해 함께 운영되는 교원 독도탐사단은 울릉도·독도 현장을 방문해 독도 교육 자료를 수집하고 콘텐츠를 개발한다.

오는 13~14일에는 학부모의 올바른 역사관 확립을 위해 22개 지역 학부모회장연합회 회원들을 대상으로 지역 독립 유적을 탐방하고 현안 사항을 논의하는 ‘광복 80주년 맞이 나라사랑·정책나눔 현장 체험 연수’를 연다.

그 외 독서토론을 활성화하고 학생들의 인문학적 소양을 함양하기 위해 운영 중인 ‘사제동행 인문학 아카데미’에서는 박광일 작가의 ‘제국에서 민국으로 가는 길’을 주제 도서로 선정하고 지난달 19일 작가 특강을 듣고 대한민국 광복사에 대해 깊이 생각하고 함께 의견을 나눠보는 뜻깊은 시간을 가졌다.

또 1년간의 예술교육 성과를 나누고 지역민이 함께하는 축제로 자리매김한 ‘경북학교예술교육한마당’은 오는 10월 22일 구미코에서 광복 80주년 특별기획으로 열릴 예정이다.

도교육청은 지난 2019년부터 독립 유공자 후손 학생 10여 명에게 매년 장학금을 수여해 오고 있다.

임종식 경북교육감은 “나라사랑 마음은 지식 전달만으로 부족해 직접 보고 듣고 체험하며 느끼는 것이 중요하다”며“경북은 전국에서 독립운동가를 가장 많이 배출한 ‘독립운동의 성지’인 만큼 현장 중심의 나라사랑교육을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.