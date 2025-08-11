[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구가톨릭대는 건축학과가 (사)한국건축학교육인증원(KAAB)이 시행하는 건축학 교육 프로그램 인증 심사에서 최고 등급인 ‘6년 인증’을 획득했다고 11일 밝혔다.

특히 이번 인증은 2014년 최초 인증, 2019년 6년 인증에 이은 세 번째 최고 등급으로, 대구·경북 지역 사립대학 중 3회 연속 최고 등급을 받은 곳은 대구가톨릭대 건축학과가 유일해 지역을 대표하는 건축 교육기관으로서의 위상을 다시 한번 공고히 했다.

건축학교육인증은 국제적 기준에 부합하는 전문 건축가를 양성하기 위해 교육 프로그램의 수준을 종합적으로 평가하고 공인하는 제도다.

인증을 받은 학과의 졸업생에게만 국내 건축사 자격시험 응시 자격이 주어지므로 5년제 건축학 교육의 필수적인 핵심 요소로 꼽힌다.

대구가톨릭대 건축학과는 지난 3~4월 진행된 인증 실사에서 교육 여건, 비교과 활동, 21개 수행 평가 기준 등 학사 운영 전반에 걸쳐 탁월한 평가를 받았다.

이번 인증은 2025년부터 2031년까지 6년간 유효하다.

또 이번 최고등급 인증으로 재학생과 졸업생들은 국내 건축사 시험 응시 자격을 안정적으로 확보하게 됐다.

나아가 KAAB 인증은 캔버라협약(Canberra Accord) 및 유네스코-세계건축가연맹(UNESCO-UIA)과의 상호 인정을 통해 국제적으로 통용된다. 이는 졸업생들의 해외 유학이나 취업, 국제 건축사 자격 취득에 매우 유리한 조건으로 작용할 전망이다.

전필준 건축학과 교수(건축학교육인증센터장)는 “소규모 스튜디오를 기반으로 한 교수진의 밀착 지도, 높은 취업률, 유수 건축사사무소에서 활약하는 졸업생들의 성과 등이 이번 평가에서 좋은 결과로 이어진 것 같다“고 말했다.