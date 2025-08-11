- 부동산R114 설문조사서 하반기 집값 상승 전망 49%… 4년 만에 최고치

- 안정적 거주 가능한 민간임대주택 관심 속, 바로 입주 가능한 ‘힐스테이트 용인포레’ 주목

최근 부동산 시장에서 내 집 마련에 대한 부담이 점점 커지고 있다. 올해 하반기 집값이 오를 것이라는 전망이 늘어나면서 실수요자들의 고민도 깊어지는 가운데, 초기 비용 부담을 줄이고 안정적인 거주 환경을 원하는 이들이 민간임대 아파트에 주목하고 있다.

실제로 부동산R114가 전국 961명을 대상으로 실시한 ‘2025년 하반기 주택 시장 전망’ 설문조사 결과, 올해 하반기 주택 매매 가격 상승을 예상한 응답자는 49%에 달해 4년 만에 최고치를 기록했다. 이는 상반기 32% 대비 17%포인트 상승한 수치다. 반면 집값 하락을 예상한 응답은 13%로, 전분기 대비 크게 줄었다. 주요 상승 요인으로는 ‘핵심 지역 아파트 가격 상승’(32.7%)과 ‘기준금리 추가 인하 가능성’(13.6%) 등이 꼽혔다.

이처럼 집값 부담이 커지는 상황에서 민간임대 아파트가 매매에 비해 부담이 적고 안정적인 실거주 대안으로 떠오르고 있다. 민간임대 아파트는 최대 8년에서 10년까지 장기 임대를 보장하며, 임대료 상승률은 2년 갱신 5% 상한 이내로 제한돼 안정적인 거주가 가능하다. 특히 초기 큰 목돈 없이 보증금과 월 임대료만으로 입주할 수 있어 매매에 비해 진입 장벽도 낮다.

또한 주택 수에 포함되지 않아 취득세, 종합부동산세, 재산세 등 세금 부담이 없고, 주택도시보증공사(HUG)의 임대보증 가입으로 전세사기 우려도 적다. 여기에 청약 조건도 까다롭지 않아 거주지 제한이나 주택소유 여부와 관계없이 만 19세 이상 누구나 신청 가능하며(일반공급 기준), 청약 통장 가입 여부나 재당첨 제한도 없어 진입장벽이 낮다.

업계 관계자는 “하반기 집값 상승 전망이 확실해지면서 실수요자들의 내 집 마련 부담이 더욱 커지고 있다”며 “이런 상황에서 초기 비용 부담을 줄이고 안정적으로 거주할 수 있는 민간 임대 아파트가 실수요자들 사이에서 대안으로 주목받고 있다”고 말했다.

이러한 가운데 오는 8월 현대엔지니어링이 경기도 용인시 처인구 삼가동에 최대 8년간 안정적 거주가 가능한 기업형 민간임대주택인 ‘힐스테이트 용인포레’를 공급할 예정이라고 밝혀 화제다.

이 단지의 우선공급은 용인시 거주자 무주택 세대 구성원에게 먼저 제공되며, 일반 공급은 거주지 제한이나 주택소유 여부와 관계없이 만 19세 이상 누구나 신청 가능하다. 여기에 준공 시점이 가까워 오는 12월부터 즉시 입주가 가능하다는 점에서 계속되는 집값 상승을 피할 수 있는 실거주 최적지로 수요층의 관심은 더욱 집중되고 있어 주목된다.

힐스테이트 용인포레는 경기도 용인시 처인구 삼가동 일원에 지하 5층~지상 최고 38층, 13개 동, 전용면적 59㎡, 84㎡, 총 1,950가구 규모로 조성된다. 일대에서는 최대 규모의 대단지로, 전용면적별 가구수는 ▲59㎡ 784가구 ▲84㎡ 1,166가구다.

힐스테이트 용인포레는 편리한 교통과 풍부한 생활 인프라를 갖춘 뛰어난 정주환경으로 주목받고 있다. 단지 인근에는 에버라인(용인경전철) 시청·용인대역이 위치해 있으며, 이를 통해 수인분당선은 물론 향후 개통 예정인 GTX-A노선 이용도 수월해 판교와 강남 등 주요 업무지구 접근성이 뛰어나다. 또한 세종포천고속도로와 경부고속도로 등 광역도로망이 잘 연결돼 있어 자가용을 이용하면 서울 진입도 1시간 내로 가능하다.

또한 단지 옆에는 삼가초가 인접해 있어 자녀 통학이 편리하며, 향후 조성 예정인 역북2근린공원도 가까워 쾌적한 주거 여건이 기대된다. 뿐만 아니라 용인시청, 용인세무서, 보건소, 용인문화예술원, 롯데시네마, 이마트 등 중심 생활권의 다양한 인프라를 단지 인근에서 편리하게 이용할 수 있다.

여기에 미래가치도 높다는 평가다. 단지 북측으로는 용인역삼도시개발 사업이 진행 중이며, 인근에는 SK하이닉스 반도체 클러스터와 세계 최대 규모의 첨단 시스템 반도체 국가산업단지가 조성 중이어서, 향후 주거 수요 증가와 인프라 확장에 따른 직접적인 수혜도 기대된다.

힐스테이트 용인포레는 국내 주택시장을 선도하는 ‘힐스테이트’ 브랜드의 차별화된 설계가 적용돼 실거주 만족도를 높였다. 4Bay 판상형(일부 타입 제외) 구조를 중심으로 드레스룸, 알파룸 등 공간 활용도를 극대화한 특화 평면을 도입해 수납 효율과 공간 활용성을 강화했다. 단지 내에는 통학버스 승·하차 공간을 비롯해 테마형 놀이터, 순환산책로, 중앙잔디마당 등이 마련돼 입주민들에게 쾌적하고 편리한 생활환경을 제공할 예정이다.

힐스테이트 용인포레의 주택홍보관은 경기도 용인시 처인구 일원에 마련되며, 8월 중 오픈 예정이다.