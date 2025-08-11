매일 밤 10시까지 야간 개장

오후 5시부터 입장 가능한 ‘야간권’ 특별 판매 중

[삼성물산 제공]
[삼성물산 제공]

[헤럴드경제=박지영 기자] 에버랜드가 한낮 더위를 피해 특별한 즐거움을 만끽할 수 있는 야간 콘텐츠를 준비했다.

11일 삼성물산 리조트 부문에 따르면 야간 나들이에 나선 고객들을 위해 매일 밤 10시까지 에버랜드를 연장 운영하고 있으며, 오후 5시부터 입장 가능한 ‘야간권’을 새롭게 선보여 오는 17일까지 알뜰한 가격에 특별 판매하고 있다.

에버랜드의 밤을 신나게 즐길 수 있는 다채로운 야간 특별 공연도 준비돼 있다. 매일 저녁 7시 30분 카니발 광장에서는 워터 디제잉쇼 ‘밤밤 썸머 나이트’가 펼쳐진다. EDM, K팝 등 신나는 음악과 시원한 워터캐논이 어우러져 무더위를 단숨에 날려준다.

‘문라이트 퍼레이드’에서는 수십 명의 댄서, 연기자들이 반짝반짝 빛나는 퍼레이드카들과 함께 행진하며 일대 장관을 연출한다.

[삼성물산 제공]
[삼성물산 제공]

밤이 되면 화려한 조명과 계절 식물이 어우러진 야경 명소로 변신하는 포시즌스가든에서는 수천 발의 불꽃과 음악, 영상 등 특수효과가 어우러진 멀티미디어 불꽃쇼 ‘주크박스 렛츠 댄스’가 매일 밤 펼쳐지고 있다.

하루 2회씩 팝밴드 공연을 진행하고 있는 포시즌스가든 옆 노천 레스토랑 홀랜드빌리지에서 시원한 맥주와 푸짐한 바베큐를 먹으며 신나는 공연을 즐겨 보는 것도 추천한다.

8월 17일까지 생태형 사파리 로스트밸리에서 열리는 ‘썸머 선셋 어드벤처’로 특별한 여름밤 추억을 만들 수 있는 동물 탐험 프로그램을 즐겨볼 수도 있다. 전문 주키퍼와 함께 동물들이 서식 중인 사파리 속으로 걸어 들어가 기린과 코뿔소 등 다양한 야생동물을 가까이서 만나보는 이색적인 경험을 할 수 있다.

에버랜드 대표 인기 어트랙션인 티익스프레스와 아마존익스프레스도 환상적인 야경 속에서 어둠 속을 가로지르는 스릴을 배로 느낄 수 있다. 회전목마 로얄쥬빌리캐로셀도 조명이 켜지면 마치 영화 속 한 장면 같은 로맨틱한 분위기를 자아내 연인과의 필수 인증샷 코스로 유명하다.

8월 24일까지 캐리비안 베이에 방문하면 에버랜드를 무료로 입장할 수 있는 투파크(2 Park) 이벤트를 이용해 에버랜드를 즐기는 방법도 있다. 에버랜드와 캐리비안 베이 두 곳을 모두 방문할 경우 추첨을 통해 순금 5돈의 에버랜드 한정판 금화를 선물하는 스페셜 출석체크 이벤트가 진행되고 있어 신나는 나들이를 즐기고 대박 상품도 받는 행운의 기회를 노려볼 수 있다.


go@heraldcorp.com