매일 밤 10시까지 야간 개장 오후 5시부터 입장 가능한 ‘야간권’ 특별 판매 중

[헤럴드경제=박지영 기자] 에버랜드가 한낮 더위를 피해 특별한 즐거움을 만끽할 수 있는 야간 콘텐츠를 준비했다.

11일 삼성물산 리조트 부문에 따르면 야간 나들이에 나선 고객들을 위해 매일 밤 10시까지 에버랜드를 연장 운영하고 있으며, 오후 5시부터 입장 가능한 ‘야간권’을 새롭게 선보여 오는 17일까지 알뜰한 가격에 특별 판매하고 있다.

에버랜드의 밤을 신나게 즐길 수 있는 다채로운 야간 특별 공연도 준비돼 있다. 매일 저녁 7시 30분 카니발 광장에서는 워터 디제잉쇼 ‘밤밤 썸머 나이트’가 펼쳐진다. EDM, K팝 등 신나는 음악과 시원한 워터캐논이 어우러져 무더위를 단숨에 날려준다.

‘문라이트 퍼레이드’에서는 수십 명의 댄서, 연기자들이 반짝반짝 빛나는 퍼레이드카들과 함께 행진하며 일대 장관을 연출한다.

밤이 되면 화려한 조명과 계절 식물이 어우러진 야경 명소로 변신하는 포시즌스가든에서는 수천 발의 불꽃과 음악, 영상 등 특수효과가 어우러진 멀티미디어 불꽃쇼 ‘주크박스 렛츠 댄스’가 매일 밤 펼쳐지고 있다.

하루 2회씩 팝밴드 공연을 진행하고 있는 포시즌스가든 옆 노천 레스토랑 홀랜드빌리지에서 시원한 맥주와 푸짐한 바베큐를 먹으며 신나는 공연을 즐겨 보는 것도 추천한다.

8월 17일까지 생태형 사파리 로스트밸리에서 열리는 ‘썸머 선셋 어드벤처’로 특별한 여름밤 추억을 만들 수 있는 동물 탐험 프로그램을 즐겨볼 수도 있다. 전문 주키퍼와 함께 동물들이 서식 중인 사파리 속으로 걸어 들어가 기린과 코뿔소 등 다양한 야생동물을 가까이서 만나보는 이색적인 경험을 할 수 있다.

에버랜드 대표 인기 어트랙션인 티익스프레스와 아마존익스프레스도 환상적인 야경 속에서 어둠 속을 가로지르는 스릴을 배로 느낄 수 있다. 회전목마 로얄쥬빌리캐로셀도 조명이 켜지면 마치 영화 속 한 장면 같은 로맨틱한 분위기를 자아내 연인과의 필수 인증샷 코스로 유명하다.

8월 24일까지 캐리비안 베이에 방문하면 에버랜드를 무료로 입장할 수 있는 투파크(2 Park) 이벤트를 이용해 에버랜드를 즐기는 방법도 있다. 에버랜드와 캐리비안 베이 두 곳을 모두 방문할 경우 추첨을 통해 순금 5돈의 에버랜드 한정판 금화를 선물하는 스페셜 출석체크 이벤트가 진행되고 있어 신나는 나들이를 즐기고 대박 상품도 받는 행운의 기회를 노려볼 수 있다.