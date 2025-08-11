[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 이시영이 최근 불거진 식당 비매너 논란에 대해 사과했다.

이시영은 10일 자신의 소셜 계정을 통해 “피드에 사진이나 영상을 업로드할 때 잘못된 건 없는지 항상 확인하지만 실수를 하는 것 같다”며 “지난 영상 때문에 불편하셨던 분들께 죄송한 마음”이라고 밝혔다. 이어 “앞으로는 더욱 주의하겠다”고 덧붙였다.

앞서 이시영은 미국 롱아일랜드 비치의 한 레스토랑에서 지인과 식사하는 영상을 공개했다. 해당 영상에는 아들이 식당을 돌아다니며 밥을 먹거나 엉덩이를 흔들며 춤을 추고 파라솔을 잡고 도는 모습 등이 담겼다.

또한 다른 테이블에 앉은 여성 손님의 얼굴이 모자이크 없이 노출되며 불편함을 주었다.

일부 네티즌은 “다른 손님들에게 피해가 된다” “매너 없는 행동”이라는 비판을 제기했다.

해당 영상은 삭제한 상태다.

이시영은 지난 3월 요식업 사업가와 이혼을 발표했다. 2017년 9월 결혼한 지 8년 만이다.

이후 전 남편과 이혼 전 냉동 보관했던 배아를 본인 결정으로 이식해 둘째를 임신했다고 밝혀 화제를 모았다.

그는 “아이를 바라왔고 폐기 시점을 앞둔 배아를 이식받는 결정을 내렸다”며 “상대방은 동의하지 않았지만 결정에 대한 책임은 온전히 내가 안고 가겠다”고 말했다.