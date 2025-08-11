중국전용 AI칩 H20·MI308 수출허가 조건 트럼프, 자국기업 이익 환수…FT “전례없는 일”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 미국의 인공지능(AI) 반도체 선도기업 엔비디아와 AMD가 중국에서 반도체 판매로 얻은 수익의 15%를 미국 정부에 지급하기로 합의한 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 미 행정부가 두 업체의 대중(對中) 반도체 수출을 허가해주는 대신 자국기업에 수익 일부를 환원할 것을 요구한 것으로, 이는 전례없는 일로 평가된다.

영국 파이낸셜 타임스(FT)는 10일(현지시간) 엔비디아와 AMD는 중국에서 칩 판매로 얻은 수익의 15%를 미국 정부에 제공하기로 합의했다고 보도했다.

블룸버그통신도 이날 정부 소식통을 인용해 “엔비디아와 AMD는 트럼프 정부와의 수출 허가 확보의 일환으로 중국에 대한 칩 판매 수익의 15%를 미국 정부에 지불하기로 합의했다”고 전했다.

여기에는 엔비디아의 중국 전용칩 H20과 AMD의 MI308이 해당된다. 트럼프 행정부는 이를 통해 얻은 자금을 어떻게 사용할 지는 아직 정하지 않은 것으로 전해진다.

FT는 “미국 기업이 수출 허가를 받기 위해 매출의 일부를 정부에 내기로 한 것은 전례가 없는 일”이라며 “관세를 피하려면 미국에 투자해야 한다고 요구해온 트럼프 행정부의 방식에 맞아 떨어진다”고 평가했다.

이와 관련 AMD는 확인 요청에 응답하지 않았으며, 엔비디아는 “우리는 미국 정부가 세계 시장 참여를 위해 설정한 규칙을 준수한다”고만 밝혔다.

앞서 FT는 지난 8일 미 상무부에서 수출통제를 관장하는 산업안보국이 엔비디아에 수출 허가를 발급하기 시작했다고 보도했다.

도널드 트럼프 행정부는 지난 4월 엔비디아가 중국 시장을 위해 성능을 낮춰 설계한 H20 칩의 수출을 금지했지만, 지난달 입장을 바꿔 수출 재개를 허용키로 했다.