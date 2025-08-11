Z세대 소통 강화, 유튜브 최초 국내 기업과 마케팅 최우수상 구글 APAC 투어…참여자 전원 쿠폰 증정

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스는 유튜브와 손잡고 쇼츠 영상 공모전인 ‘유쓰 쇼츠 페스티벌’을 개최한다고 11일 밝혔다.

유쓰 쇼츠 페스티벌은 LG유플러스의 Z세대 전용 브랜드인 ‘유쓰’를 중심으로, Z세대가 공감할 수 있는 쇼츠 영상을 올리는 공모전이다. LG유플러스와 구글의 전략적 협력의 하나로 기획됐다. 유튜브가 국내 기업과 공동으로 마케팅을 진행하는 것은 이번이 처음이다.

해당 공모전은 오는 10월 12일까지 진행된다. 연령·통신사에 상관없이 누구나 참여할 수 있다.

참여 방법은 공모전 주제인 ‘내가 가장 나다운 순간(Simply U+)’에 맞춰 15초 이상의 쇼츠 영상을 제작한 후, 해시태그(#LG유플러스 #유튜브 #유쓰쇼츠페스티벌)와 함께 유튜브 업로드 및 유쓰 공식 홈페이지에 접수하면 된다.

LG유플러스는 새롭게 선보일 브랜드 슬로건에 맞춰 이번 공모전의 주제를 선정했다. 이에 따라 고객은 ▷맛있는 음식을 먹을 때 ▷멋진 옷을 입을 때 ▷축제나 콘서트를 즐길 때 등 다양한 모습을 영상으로 제작해 참여할 수 있다.

평가는 주제 적합성·작품성·조회수 등을 통해 이뤄질 예정이다. 특히 최우수작으로 선정된 30명에게는 오는 11월 싱가포르에 위치한 구글 APAC 본사 사옥 방문 포함 3박 4일 투어 기회가 제공된다.

이어 ▷인기상(5명) ▷Simply U+ 특별상(5명) ▷열정상(5명) ▷감독상 수상자(5명) 등에는 각각 상금 30만원이 제공된다. 대학 단위로 가장 많은 인원이 참가한 3개 대학에는 ‘유쓰캠퍼스상’과 함께 식음료를 제공하는 커피차를 선물로 제공한다.

이외에도 참여자 전원에게 ‘나다운상’이라는 이름으로 메가커피 바닐라라테 쿠폰 1장이 증정된다. 수상자는 유쓰 공식 홈페이지를 통해 10월 중 공지될 예정이다.

정혜윤 LG유플러스 마케팅그룹장은 “유쓰 쇼츠 페스티벌은 Z세대가 선호하는 플랫폼과 콘텐츠를 접목해 고객 참여를 이끈 대표 마케팅 사례가 될 것”이라며 “앞으로도 구글과 기술 협력뿐만 아니라 Z세대, 대학생 등 다양한 마케팅 분야에서 협업할 것”이라고 말했다.