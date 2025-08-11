계엄 해제 표결 방해 의혹 관련 참고인 신분 조사 출석

[헤럴드경제=김진 기자] 조경태 국민의힘 의원이 11일 12·3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 혐의를 수사하는 내란 특별검사(특검)의 참고인 조사에 출석해 “아직도 내란은 끝나지 않았다”며 “당내에 내란동조 세력이 존재하고 있다, 이런 생각을 많이 한다”고 말했다.

조 의원은 이날 오전 특검팀이 있는 서울 서초구 서울고검에 출석하기 전 기자들과 만나 “‘윤 어게인’을 아직까지도 주창하는 그런 세력들을 저는 내란동조 세력이라 규정하고, 이 세력들은 빨리 우리 당을 떠나주길 바란다”며 이같이 말했다. 이어 “만약에 그렇지 않다면 제가 당대표가 돼서 이들을 몰아내도록 하겠다”고 했다. 조 의원은 국민의힘 8·22 전당대회 당대표 선거 후보다.

그러면서 조 의원은 “저는 헌법기관의 일원으로서 대한민국 국민의 안전과 생명을 지켜야 될 의무가 있다”며 “여기에 대한 진실을 제가 알고 있는 범위, 그리고 제가 경험한 부분을 소상히 말씀드리기 위해 이 자리에 섰다”고 말했다.

특검팀은 비상계엄 사태 직후 국회의 계엄 해제 표결 당시 상당수 국민의힘 의원이 참석하지 못한 배경에 윤석열 전 대통령과 추경호 당시 국민의힘 원내대표 등 지도부의 관여 여부를 수사 중이다. 조 후보는 표결에 참여한 당시 국민의힘 의원 18명 중 한 명이다.

조 의원은 ‘당 지도부에서 계엄 해제 표결 당일 의원들에게 어떤 식으로 상황을 전달했느냐’는 물음에 “그때는 단체 톡방이니까, 거기서 서로가 대화들이 엉켰던 것 같다”며 “어쨌든 혼선을 빚었던 건 틀림이 없다는 생각”이라고 답했다.