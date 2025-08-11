체감 온도 약 5℃ 낮추는 효과

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 도봉구(구청장 오언석)가 장기간 야외에서 일하는 청소 현업근로자 120여 명에게 선풍기 조끼를 보급했다고 밝혔다.

이 선풍기 조끼는 내부에 장착된 소형 팬이 외부 공기를 순환시켜 땀과 열기를 효과적으로 배출한다.

조끼 안쪽의 양쪽 주머니에는 아이스팩을 넣을 수 있어 팬으로 유입된 공기를 더욱 차갑게 만들어 에어컨과 같은 효과를 낸다. 이는 체감 온도 약 5℃를 낮추는 효과가 있다.

선풍기 조끼 외에도 구는 야외 현업근로자들의 온열질환 예방을 위해 생수, 식염포도당, 아이스링, 비상키트 등을 보급하고 있다.

구는 단순 현장에 보냉물품을 보급하는 데서 그치는 것이 아닌 체계적인 관리에도 힘쓰고 있다. 매일 작업 시작 전 안전점검회의(TBM)를 실시해 폭염 위험요소를 점검하고, 근로자 스스로 자각 증상을 확인하도록 하고 있다.

또 작업 현장에서는 오후 2시부터 5시까지 무더위 시간대에 실외작업을 자제할 수 있도록 안내와 점검을 병행하고 있다.

오언석 도봉구청장은 “오는 9월까지 폭염 대응 집중관리 기간으로 정하고 구민과 근로자의 생명과 안전을 위한 현장 중심의 맞춤 폭염 대책을 추진해 나가겠다”고 말했다.