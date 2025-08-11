체감 온도 약 5℃ 낮추는 효과

오언석 도봉구청장. [도봉구 제공]
오언석 도봉구청장. [도봉구 제공]

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 도봉구(구청장 오언석)가 장기간 야외에서 일하는 청소 현업근로자 120여 명에게 선풍기 조끼를 보급했다고 밝혔다.

이 선풍기 조끼는 내부에 장착된 소형 팬이 외부 공기를 순환시켜 땀과 열기를 효과적으로 배출한다.

조끼 안쪽의 양쪽 주머니에는 아이스팩을 넣을 수 있어 팬으로 유입된 공기를 더욱 차갑게 만들어 에어컨과 같은 효과를 낸다. 이는 체감 온도 약 5℃를 낮추는 효과가 있다.

선풍기 조끼 외에도 구는 야외 현업근로자들의 온열질환 예방을 위해 생수, 식염포도당, 아이스링, 비상키트 등을 보급하고 있다.

선풍기 조끼를 입은 청소 노동자. [도봉구 제공]
선풍기 조끼를 입은 청소 노동자. [도봉구 제공]

구는 단순 현장에 보냉물품을 보급하는 데서 그치는 것이 아닌 체계적인 관리에도 힘쓰고 있다. 매일 작업 시작 전 안전점검회의(TBM)를 실시해 폭염 위험요소를 점검하고, 근로자 스스로 자각 증상을 확인하도록 하고 있다.

또 작업 현장에서는 오후 2시부터 5시까지 무더위 시간대에 실외작업을 자제할 수 있도록 안내와 점검을 병행하고 있다.

오언석 도봉구청장은 “오는 9월까지 폭염 대응 집중관리 기간으로 정하고 구민과 근로자의 생명과 안전을 위한 현장 중심의 맞춤 폭염 대책을 추진해 나가겠다”고 말했다.


ikson@heraldcorp.com