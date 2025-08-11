[헤럴드경제=신동윤 기자] 글로벌 비만치료제 시장의 성장이 이어지고 있는데도 유명 비만치료제 ‘위고비’ 개발사로 잘 알려진 노보노디스크의 위기는 심화되고 있단 평가가 나온다. 회사 자체적으로도 경쟁력 약화를 시인한 노보노디스크의 주가는 올해 들어서만 ‘반토막’ 난 상황이다.

국내서도 위고비가 독주하던 비만 치료제 시장에 경쟁사 일라이릴리의 마운자로가 25%나 싼 가격으로 출시 임박하면서 향후 시장 판세에 대한 투자자의 관심이 집중된다.

11일 금융투자업계에 따르면 노보노디스크 주가는 덴마크 코펜하겐증시에서 올해 들어서만 지난 8일(현지시간) 장 종료 시점까지 49.43% 하락한 323.05덴마크크로네를 기록했다.

노보노디스크 주가는 지난달 29일(현지시간) 하루에만 장 중 한때 29.8% 급락하기도 했다. 주가는 일부 회복해 23% 하락한 채 장을 마감했지만, 이날 하루에만 시가총액은 700억달러(약 97조원) 가량 증발했다.

노보노디스크는 실적 회복을 위해 베테랑 내부 인사인 마지아르 마이크 두스트다르를 새 최고경영자(CEO)로 임명했으나 투자자들의 불안을 잠재우지는 못했다.

노보노디스크는 올해 매출 증가율 전망을 기존 13~21%에서 8~14%로 대폭 낮췄다. 영업이익 성장 전망치도 16~24%에서 10~16%로 하향 조정했다.

노보노디스크의 주주인 뮤추얼펀드 유니온 인베스트먼트의 마르쿠스 만스 포트폴리오 매니저는 로이터와 인터뷰에서 “실적 전망 조정폭은 충격적”이라면서 “노보노디스크의 문제가 ‘복합 조제약’보다 더 심각하다”고 말했다.

노보노디스크는 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만치료제 위고비와 당뇨병 치료제 오젬픽으로 널리 알려진 제약사다.

2021년 위고비 출시 이후 유럽에서 가장 가치 있는 상장기업으로 성장했다.

위고비는 일론 머스크 테슬라 CEO뿐 아니라 미국 ‘토크쇼의 여왕’ 오프라 윈프리 등의 다이어트 성공 비법으로 알려지면서 국내에서도 명성을 얻었다. 국내 출시 후 개그맨 김준호, 유튜버 빠니보틀, 방송인 풍자 등도 위고비로 다이어트를 했다고 밝혔다. 특히 최근에는 야구선수 출신 이대호가 위고비로 다이어트를 하면서 20㎏을 감량했다고 전해 화제가 됐다.

하지만 최근 규정을 악용한 ‘복합 조제약’이 많이 나오면서 시장 점유율을 빼앗기고 있다는 평가다. 미국 당국은 제약사가 승인된 의약품을 그대로 복제하는 것을 금지하지만, 환자 맞춤형 용량이나 제형이 필요한 경우 ‘조제’는 할 수 있도록 하고 있다.

노보노디스크의 위기는 경쟁사 일라이 일리의 비만 치료제 마운자로 출시가 더 빠른 속도로 심화시켰단 평가가 증권업계에서 나온다.

일라이 릴리는 지난해 마운자로 출시 후 GLP-1/GIP 이중작용제인 터제파타이드가 세마글루타이드보다 뛰어난 체중 감량 효과를 보였다는 임상 결과를 잇달아 공개하며 위고비의 위상을 위협했다.

그 결과 일라이 릴리는 올해 1분기 기준 미국 내 GLP-1 계열 비만 치료제 시장 점유율에서 53.3%를 기록했다. 노보노디스크는 46.1%로, 일라이 릴리가 비만 치료제 시장에서 점유율 1위에 오른 건 이번이 처음이다.

이탈리아 금융사 바노르 심의 안젤로 메다 주식 부문 책임자는 “노보노디스크가 시장의 인기 종목에서 최악의 종목으로 전락했다”면서 “가장 큰 문제는 불법적인 유통 채널에 시장 점유율을 빼앗기는 것인데, 이는 정량화하기도 어렵다. 신뢰를 회복하는 데 시간이 걸릴 것”이라고 말했다.

국내에서도 위고비가 독주하던 비만 치료제 시장에 마운자로가 상륙할 계획인 상황 속에 시장 재편 움직임도 커질 것이란 분석이 나온다.

제약업계에 따르면 한국릴리는 마운자로 프리필드펜주를 이달 중 국내에 출시할 계획이다.

가격도 변수다. 두 약 모두 비만 치료 목적일 경우 건강보험이 적용되지 않기 때문에 전액 본인 부담이다. 현재 국내 위고비 공급가는 용량과 관계없이 4주분 약 38만원 수준이며, 마운자는 초기 용량 28만원, 유지용량 37만원, 고용량 52만원으로 차이가 있다.

노보노디스크는 위고비 초고용량(7.2㎎) 출시와 ‘먹는 비만 치료제’ 개발을 위한 플랫폼 투자에 적극적으로 나서며 반격을 노리고 있다.