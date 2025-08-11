13일 구청 5층 강당, 제80주년 기념 구로구가 최초 주관하는 광복절 행사 식전공연·광복절 기념 영상 시청·표창 수여·광복절 노래 등 기념 행사

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 구로구(구청장 장인홍)가 제80주년 광복절을 맞아 13일 오전 10시 30분에 구청 강당에서 광복절 경축식을 개최한다.

이번 행사는 구로구가 최초로 주관하는 광복절 행사로 광복의 순간을 다같이 기리고, 후손들에게 빛을 되찾아 주기 위해 희생한 순국선열을 기억하는 뜻깊은 자리가 될 예정이다.

‘빛나는 발걸음, 새로운 길’이라는 주제로 진행되는 이번 경축식에는 장인홍 구로구청장을 비롯해 주요 내빈, 광복회 및 보훈단체 회원 등이 참석해 광복의 역사적 의미를 되새기고 새로운 미래를 함께 다짐하는 시간을 갖는다.

경축식은 식전공연을 시작으로 국민의례, 광복절 기념 영상 시청, 표창 수여, 인사말씀, 기념사, 광복절 노래 등 순으로 진행돼 엄숙하고 경건한 분위기 속에서 애국의 마음을 함께 나누는 시간이 될 것으로 기대된다.

이어지는 위로연에서는 참석자들이 편안한 분위기 속에서 서로의 이야기와 감사의 마음을 함께 나눌 예정이다.

구는 이번 행사를 계기로 광복절에 대한 구민들의 관심을 높이고 국경일의 의미를 되새길 수 있는 다채로운 프로그램을 지속적으로 마련해 나갈 계획이다.

장인홍 구로구청장은 “80년 전 우리 조상들의 희생과 헌신 덕분에 오늘의 자유와 평화를 누릴 수 있게 됐다”며 “이번 광복절 행사를 통해 광복의 의미를 깊이 되새기고, 새로운 미래를 향한 발걸음을 힘차게 내딛는 계기가 되길 바란다”고 말했다.